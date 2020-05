Cher Public,



Les circonstances exceptionnelles que nous rencontrons, et en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la fermeture temporaire de l’Espace Diamant, nous avons été contraints de procéder à l’annulation de l’ensemble des spectacles programmés sur la période du 10 mars au 30 mai 2020.



Soucieux de notre public et de nos abonnés, notre équipe de billetterie s’est mobilisée pour traiter au mieux toutes vos demandes et réfléchir aux solutions les mieux adaptées.



Pour celles et ceux qui ont pris un abonnement cette saison, nous vous proposons un « avoir » du montant des billets non utilisés, sur la saison prochaine, pour vous permettre de choisir et ce prioritairement les spectacles de votre choix. Si vous le souhaitez cependant, une procédure de remboursement est également mise en place.



Pour celles et ceux d’entre vous qui avaient réservé et réglé des places pour les spectacles annulés, plusieurs possibilités s’offrent à vous, en remplacement de vos billets :



• Un « avoir » pour la saison prochaine : un avoir du montant de vos billets non utilisés sera édité ; il sera utilisable dès l’ouverture de notre billetterie et tout au long de la saison 2020-21.

• Un échange pour un spectacle de la même catégorie programmé la saison prochaine.

• Un remboursement de vos billets non utilisés.



Dans de nombreux cas, en soutien aux acteurs culturels, les spectacles programmés cette saison ont pu être reportés* (cf. liste des reports ci-dessous)

Si vous êtes disponible lors de la nouvelle date proposée, votre achat restera valable, il s’agira juste de procéder à un échange physique du billet.



D’un point de vue pratique, le traitement de vos demandes est en cours et ne sera effectif qu’une fois le confinement terminé. Pour toute réclamation, l’équipe de la billetterie reste joignable à l’adresse suivante : billetterie.diamant@ville-ajaccio.fr



Pour vos demandes de remboursement, nous vous proposons de les déposer à compter du 12 mai, dans une boite aux lettres mise en place à l’Espace Diamant, avec vos billets accompagnés d’un RIB. Si vous avez déjà envoyé vos billets par voie postale pour remboursement, une procédure de remboursement est mise en place, et sera traitée, pour un remboursement effectif au plus tard en septembre 2020.



En attendant la réouverture de l’Espace Diamant et de vous retrouver autour de la prochaine saison, que nous vous dévoilerons prochainement, prenez soin de vous.



Nous vous remercions de votre patience, de votre compréhension et vous prions de recevoir, Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Public, l’expression de nos sentiments les plus sincères.



L’équipe de l’Espace Diamant





*Les spectacles reportés :

Les dates des reports vont seront communiquées dès que possible



Screen Mann // Le Cercle de White Chapel // Geminas // Keren Ann et le quatuor Debussy // I messageri

Frontières // L’Homme à tête de chou // Tony Fallone // E Supplicante // U comeback D’Azzeza