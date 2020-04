Informations relatives à la situation actuelle (Covid 19) concernant les personnes en situation de handicap.







- L’attestation de déplacement dérogatoire n’est pas nécessaire pour le handicap visuel, cependant les personnes atteintes par ce handicap devront présenter une carte d’invalidité ou un document justifiant d’un tel handicap en cas de contrôle.

Par ailleurs, l’auxiliaire de vie à domicile qui accompagne ces personnes, devra disposer d’une dérogation professionnelle de déplacement.



De plus, une attestation en Facile à lire et à comprendre (FALC) est maintenant disponible pour toutes celles et ceux pour qui la compréhension des écrits constitue un handicap. Vous trouverez cette attestation sur les sites ci-dessous:

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf;





A ce jour des adaptations ont été réalisées pour les personnes handicapées concernant les règles de confinement.- L’attestation de déplacement dérogatoire n’est pas nécessaire pour le handicap visuel, cependant les personnes atteintes par ce handicap devront présenter une carte d’invalidité ou un document justifiant d’un tel handicap en cas de contrôle.Par ailleurs, l’auxiliaire de vie à domicile qui accompagne ces personnes, devra disposer d’une dérogation professionnelle de déplacement.De plus, une attestation en Facile à lire et à comprendre (FALC) est maintenant disponible pour toutes celles et ceux pour qui la compréhension des écrits constitue un handicap. Vous trouverez cette attestation sur les sites ci-dessous:

Règles spécifiques pour les personnes avec troubles du spectre autistique Un assouplissement des règles a également été annoncé par l’Elysée, pour les personnes vivant avec des troubles du spectre de l’autisme.

Prochainement un modèle d’attestation spécifique pour ces dernières et leurs accompagnants sera mis en ligne. Cependant, ces personnes doivent toujours remplir et avoir sur elles l’attestation habituelle dérogatoire de déplacement.

De plus pour ces personnes, le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées met à disposition des conseils et des ressources pour les accompagner dans leur quotidien.

Ouverture d'une plateforme dédiée

https://solidaires-handicaps.fr Le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées a aussi décidé de mettre en ligne une plateforme rassemblant les initiatives solidaires du territoire et des parcours. (action solidaire, une personne ayant besoin d’aide ou une personne volontaire pour apporter son aide.)

Accueil Envoyer à un ami Imprimer