Info Météo : Vigilance Jaune orages pluies inondations samedi 13 juin

Météo France a placé la Corse du sud en vigilance jaune pour orages pluies inondations jusqu'à demain 6h. Un épisode orageux va débuter à la mi-journée et concerner le département du sud-ouest au nord-est.



Les cumuls attendus sont de l'ordre de 40 à 60 mm localement jusqu'à 80 mm en montagne.



Orage plutôt mobile avec pluie et grêle possible, risque de ruissellement.



La fin de l'épisode est prévu en fin de première partie de nuit .



Restez prudents et consultez régulièrement les prévisions météorologiques.