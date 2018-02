Inauguration de la rue Antoine Sollacaro Inagurazioni di a stretta Antoine Sollacaro, sabbatu u 3 di frivaghju. A stretta Marbeuf sarà sbattizata

Rue Antoine Sollacaro, la plaque dévoilée ce samedi 3 février porte le nom "d'un grand avocat, d'une figure insulaire qui a marqué son époque", comme l'a souligné le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli au cours de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle adresse ajaccienne à laquelle se sont associés de nombreuses personnalités, des anonymes aussi, les confrères, les amis et la famille de l'ancien bâtonnier d'Ajaccio.



C'est une rue perpendicualire au cours Napoléon qui longe l'immeuble Alban vers le boulevard Pascal Paoli, la rue Comte de Marbeuf n'est plus. Ce samedi 3 février elle porte désormais le nom d'un des plus grands pénalistes corses, Antoine Sollacaro.



Ils sont venus nombreux assister à cet hommage que le maire d'Ajaccio a voulu rendre "Il a été un grand avocat qui a marqué son époque. Qui a transmis la passion de la profession aux jeunes générations et à ses enfants. Il fut un homme de convictions qui n'hésitait pas à les exprimer, à les déclamer avec toute sa puissance d'orateur redoutable qu'il était ", a déclaré Laurent Marcangeli.

Ancien bâtonnier du barreau d'Ajaccio, militant de la Ligue des droits de l'Homme, nationaliste engagé, Antoine Sollacaro a été assassiné le 16 octobre 2012. Son nom vient remplacer celui du comte de Marbeuf envoyé par Louis XV en 1764 en tant que commandant en chef des troupes françaises en Corse pour pacifier l'île après la bataille de Ponte Novu qui a vu s'affronter les troupes de Pasquale Paoli et les armées du roi de France.









