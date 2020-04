Impact de l'Etat d'urgence sanitaire sur l'instruction des autorisations d'urbanisme



Dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire, décrété par le gouvernement, l'ordonnance n°2020-306 en date du 25/03/2020 fixe les conditions dérogatoires d'instruction des permis de construire et autres autorisations d'urbanisme.



L'ensemble des cas est précisé dans la fiche ci après:

fiche_.pdf (244.45 Ko)



Contacts et informations Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 : 07.77.32.74.87

: 07.77.32.74.87 Mail: urbansime@ville-ajaccio.fr ou m.auneau@ville-ajaccio.fr Pour toutes questions liées à cette règlementation dérogatoire ou pour toutes autres questions relatives à un dossier, les services de la Ville restent à la disposition du public et des professionnels:

Accueil Envoyer à un ami Imprimer