INONDATIONS – Toutes les informations sur les averses orageuses qui ont frappé Ajaccio Jusqu'à 103mm de cumuls en 2h selon Météo France (dont plus de 40 mm tombés en seulement 1/2 h)… L’orage stationnaire qui a éclaté ce midi à Ajaccio a été d’une violence exceptionnelle, inédite. Ce phénomène pluvieux a traversé Ajaccio, puis s’est concentré sur la partie est de la ville, sur les hauteurs de Pietralba et Mezzavia.



Ces pluies diluviennes ont entraîné un écoulement très important, en particulier sur l’avenue Noël Franchini. Les ouvrages enterrés de gestion des eaux pluviales du quartier des Cannes ont fort heureusement très bien fonctionné, avec une absorption des eaux de ruissellement dans des délais très courts.



Concernant le quartier des Salines, une quantité d’eau de ruissellement très importante est arrivée depuis l'avenue Noël Franchini. C'est un véritable fleuve qui a dévalé l’artère. Les ouvrages hydrauliques de cette avenue étant insuffisants (bassin de rétention et canalisations), l’eau de ruissellement s’est ensuite dirigée vers le quartier des Salines par l’avenue Pietri, saturant les exutoires réalisés récemment.



PLU

Les exutoires en mer ont quant à eux très bien joué leur rôle, mais ils ne sont pas dimensionnés pour recevoir les précipitations de tout le quartier de Pietralba. Pour faire face aux phénomènes météorologiques de plus en plus violents sur ce secteur, la Ville va réaliser des bassins de rétention prévus au PLU en emplacements réservés n°126 (rue Borgomano), 93 et 94 (Bodiccione), 101 et 104 (CREPS), et redimensionner l’ouvrage sous l’avenue Noël Franchini.



Objectifs

La Ville est consciente qu'il faut également revoir les modes de développement d’Ajaccio, limiter l’étalement urbain et protéger ses zones naturelles et agricoles. C'est pourquoi, les objectifs principaux du PLU voté en 2019, (Ajaccio dépendait jusque-là d'un PLU voté en 2013...) sont de réduire de 70% les surfaces constructibles, de miser sur la rénovation du bâti existant et d'imposer de nouvelles normes de construction, bien plus écoresponsables et économes de l’espace. Seuls des dégâts matériels ont été constatés, aucun blessé n'est donc à déplorer, à l'exception d'un sapeur-pompier professionnel qui a chuté en intervention. 15 familles ont été relogées par les services du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).



Interventions

L'heure est à présent à la décrue : les agents de la Ville interviendront toute la nuit pour rouvrir à la circulation le plus rapidement possible les avenues Noël Franchini, Maréchal Juin et la rue Nicolas Pietri. Les écoles Pietralba élémentaire, Salines 6 élémentaire, Simone Veil élémentaire et Jérôme Santarelli élémentaire resteront fermées demain pour procéder à des opérations de nettoyage.



Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera sollicité dès demain matin, vendredi 12 juin.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer