INFORMATIONS UTILES

Depuis dimanche 29 mars, la plateforme solidarite-numerique.fr aide les personnes en délicatesse avec les outils numériques.



Un site internet et un numéro de téléphone associé, le 01 70 772 372, ont été lancés dimanche 29 mars pour aider les personnes qui ont du mal à utiliser les outils numériques, au moment où les Français sont confinés en raison de l'épidémie de coronavirus.



Le 01 70 772 372, est joignable du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, pour ceux qui souhaiteraient prendre conseil auprès d'un des 700 "médiateurs du numérique" volontaires.



Autres numéros utiles en cette période de confinement :

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 :

0 800 130 000

.



Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous pouvez vous rendre sur l'

espace de contact ouvert dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou aveugles

.

Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.



Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU (

15

) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (

114

).



Numéros d’urgence et d’écoute :

En cas de danger immédiat :

17

Violences sur les enfants :

119

(ou sur

le site internet allo119.gouv.fr

)

Violences conjugales :

3919

(ou sur

le site internet arretonslesviolences.gouv.fr

)