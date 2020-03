Fonctionnement restreint du service de l'état civil Le service de l’État civil est ouvert tous les jours de 9h00 à 14h00. Les missions des agents sont restreintes : les demandes nouvelles de pièces d’identité ne sont pas instruites, seules les pièces d’identité arrivées à l’État civil seront délivrées (de 8h00 à 12h00). Les déclarations de naissance et de décès seront traitées.



Le service n'étant limité qu'à l'enregistrement des déclarations de naissance et de décès. Son accès est soumis à des règles strictes qui doivent être respecter dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Pour assurer la continuité du service continu, le service de l'état civil est assuré par six 6 agents qui se relaient.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer