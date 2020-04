Fonctionnement restreint des services de l'état civil et des CNI passeports Veuillez trouver ci-dessous le fonctionnement restreint des services de l'état civil et des CNI-passeports



Etat civil Le service de l'état civil n'étant limité qu'à l'enregistrement des déclarations de naissance et de décès. Son accès est soumis à des règles strictes qui doivent être respecter dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Le service est fermé au public et joignable en cas d'urgence au 04.95.51.52.98 de 9h00 à 14h00

CNI passeports Dans le contexte de la crise due au Covid-19, le service des cartes d’identité-passeports de la mairie d'Ajaccio est fermé au public.



Tous les RDV qui ont pu être initialement fixés sont annulés.

De nouveaux RDV pourront vous être proposés à l’issue de la période de confinement.

Les demandes de titres (exemples : carte d’identité, passeports…) qui ont pu être déposées avant la fermeture du service ont été transmises pour instruction et production.



La réception des titres s'effectuera à la réouverture du service.

La validité des timbres fiscaux achetés ne devrait pas être remise en question.



Pour toute autre question concernant les CNI-passeports, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante:



Pour toute autre question concernant les CNI-passeports, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante: CTM_proximite@ville-ajaccio.fr

Les services de la ville vous remercient pour votre compréhension

Pour toute demande urgente de passeport, les services de la préfecture demeurent opérationnels.

