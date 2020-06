Fête de la musique arrêté de réglementation de la circulation A l'occasion de la fête de la musique la circulation ainsi que le stationnement seront réglementés retrouvez plus d'information dans cet article.



Stationnement interdit :

Dimanche 21 juin 2020 à partir de 12h00 jusqu'au lundi 22 juin 2020 01h00

Avenue Antoine Sérafini portion comprise entre le quai Napoléon et le boulevard Roi Jérôme



Autorisation de stationnement :

Dimanche 21 juin 2020 à partir de 14h00 et ce jusqu'au lundi 22 juin 2020 01h00 seuls les véhicules des participants à la fête de la musique seront autorisés à stationner dans la zone suivante :

Avenue Antoine Sérafini portion comprise entre le quai Napoléon et le boulevard Roi Jérôme (côté droit).



Circulation Stoppée :

Dimanche 21 juin à partir de 19h00 la circulation sera stoppée le temps du passage du convoi, des déviations seront mises en places afin d'éviter aux usagers à ne pas utiliser les artères ci-après : QUAI NAPOLEON

AVENUE SERAFINI

BOULEVARD ROI JEROME

AVENUE DU 1er CONSUL

COURS NAPOLEON

RUE SERGENT CASALONGA

RUE LORENZO VERO

AVENUE JEAN JEROME LEVIE

BOULEVARD CHARLES BONAPARTE

AVENUE MARECHAL JUIN

BOULEVARD LOUIS CAMP! (ROCADE)

ROUTE DE MEZZAVIA

AVENUE NOEL FRANCHINI

RUE FRANCOIS PIETRI

COURS JEAN NICOLI

RUE ANGE MORETTI

RUE NICOLAS PERALDI

RUE BIANCAMARIA

MONTEE SAINT JEAN

COURS NAPOLEON,

PLACE FOCH

QUAI NAPOLEON Le Dimanche 21 Juin 2020 à partir de 21h30, la circulation sera stoppée le temps du passage du convoi, des déviations seront mises en place afin d'inviter les usagers à ne pas utiliser les artères ci-après : QUAI NAPOLEON

PLACE FOCH

AVENUE SERAFINI

BOULEVARD ROI JEROME

AVENUE DU l ER CONSUL

COURS NAPOLEON

RUE SERGENT CASALONGA

RUE LORENZO VERO

AVENUE COLONEL COLONNA D'ORNANO

BOULEVARD DOMINIQUE PAOLI

AVENUE KENNEDY

AVENUE MONCEY

RUE DR DELL PELLEGRINO

COURS NAPOLEON

AVENUE DE PARIS

COURS GENERAL LECLERC

COURS GRAND VAL

BOULEVARD MME MERE

BOULEVARD ALBERT lER

BOULEVARD ROSSINI

BOULEVARD LANTIVY

AVENUE EUGENE MACCHINI

AVENUE DU 1 ER CONSUL

AVENUE SERAFINI

PLACE FOCH

QUAI NAPOLEON Circulation interdite La circulation sera interdite et la rue barrée, des déviations seront mises en place afin d'inviter les usagers à ne pas

utiliser les artères ci-après :

Le dimanche 21 Juin 2020, aux passages de la parade durant 30 minutes

Cours Napoléon à la hauteur de la couronne déviation avenue du 1" consul et avenue de Paris à la hauteur de la rue Frédiani.

Déviation boulevard Sampiero rue François Pietri à la hauteur de la place Jean Casili

Déviation cours Prince Impérial et avenue Maréchal Juin.



