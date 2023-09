Festival Isuli Mondi Festivali Isuli Mondi da u 20 sin'à u 24 di sittembri

Retrouvez le premier festival des îles dans le monde en corse, du 20 au 24 septembre 2023.





Rencontres entre deux îles Deux îles éloignées l’une de l’autre et pourtant si proches ! / Duie isule alluntanate una da l’altra eppuru tantu vicine ! Jeter un regard sur elles et les mettre en miroir, c’est mieux découvrir le vaste monde dans sa grande diversité mais c’est aussi mieux nous connaître car même les plus lointaines des îles présentent bien des points communs avec notre terre. Concilier le particulier et l’universel sera l’une des pierres angulaires de notre démarche. Comparer les réalités quotidiennes de chacune des deux îles, leur culture respective, leur capacité de résilience face aux défis auxquels elles sont, l’une et l’autre, confrontées.

Pourquoi l’Islande ? / Perchè l’Islanda ? Pour le RÊVE que ce simple mot suscite, pour un voyage sur une autre planète, pour se rapprocher du cœur de la terre, pour boire l’eau la plus pure du monde, pour apercevoir les baleines, pour se glisser dans la peau d’un Viking, d’un pêcheur de morue, d’un éleveur de chevaux anciens, pour aller à la rencontre de ce peuple vaillant et courageux à travers une littérature d’une grande richesse et d’une notoriété internationale, une production cinématographique abondante et, d’une manière générale, sa culture.

Le Lazaret Ce lieu mythique vibrera pendant 4 jours du 20 au 24 septembre 2023 au rythme de ces deux contrées où se croiseront une multitude de disciplines artistiques, où s’entrelaceront art cinématographique, rencontres littéraires, expositions photographiques et spectacles jeunes publics. Cette offre pluridisciplinaire sera ponctuée d’intermèdes musicaux et de moments conviviaux de dégustations culinaires.

L’Ellipse et le Laetitia Cliquez ici pour réserver vos places



Les 2 cinémas accueilleront le public ajaccien, dont les scolaires, lors de séances proposées à différentes heures de la journée pour une découverte du cinéma islandais et, à travers ce dernier, sa culture qui a toujours connu une place de premier plan depuis les fameuses sagas médiévales. Le cinéma corse sera également largement honoré.

Ecologie / Eculugia Le thème de l’écologie sera abordé dans ses dimensions les plus diverses. L’Islande, comme la Corse est aujourd’hui au croisement de son histoire. Ces rencontres permettront la confrontation d’expériences vécues, d’expérimentations et de projets alternatifs pour un mieux vivre ensemble.

Une première édition ambitieuse et exigeante / Una prima edizione ambiziosa è esigente Orchestrée par une équipe engagée et passionnée, un premier rendez-vous festif et original dans un cadre exceptionnel avec la volonté d’ouvrir un espace d’échanges et de partages accueillant les regards croisés des amoureux des îles.



TARIFS (billetterie sur place)



Cinéma (Ellipse & Laetitia) :

6,00 €



Concert PASSIONE :

10,00 €



Ateliers jeune public :

3,00 €/enfant

Les concerts



SO SWING & COUPS DE COEUR

sont offerts au public

