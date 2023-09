Festa di i quartieri - Piazza Jean Casili Volta a festa di i quartieri u 16 di sittembri annant'à a piazza Jean Casili ind'u quartieru di i Salini in Aiacciu

La Fête des quartiers fait son retour le 16 septembre 2023 sur la place Jean Casili au coeur du quartier des Salines d'Ajaccio.

Une journée d'animations pour tous, ponctuée d'un concert où artistes insulaires, italiens, espagnols et portugais se rencontreront !

Retrouvez le programme dans cet article. Hâte d'y vous retrouver !



Le programme du 16 septembre 15H00 : OUVERTURE DU FESTIVAL !

15h00 à 17h30 - Animations enfants (cirque, tombola, jeux divers, peinture, etc)

17h00 - Danses portugaises

17h30 à 19h30 - CONCOURS DE BOULES enfants/adultes + Remise des prix (organisé par l'association I SALINI)

19h45-20h15 – Animations tambours portugais 20h00 : BARBECUE avec l'association I SALINI

de 20h15 à minuit : début du concert du Festival musiques du monde. Première partie L’INTRECCIU (Corses)

FETEN FETEN (Espagne)

MARIO INCUDINE (Sicile)

JOSE BARROS (Portugal) MINUIT - FIN DU FESTIVAL

début du concert du Festival musiques du monde.

