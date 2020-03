Fermeture des plages et des aires de jeux, accès restreint des places publiques Au vu de la menace sanitaire en cours liée au risque épidémique du Covid-19, la Ville d'Ajaccio a prononcé la fermeture provisoire des plages, des aires de jeux et l'accès restreint des places publiques. Plus de détails ci-dessous



Accès restreint provisoire au public des places publiques suivantes Square Campinchi

Place du Général de Gaulle (Diamant)

Place Miot

Place Jean Casili

Place de Lattre de Tassigny

Place Abbatucci

Place Foch Cette restriction concerne l’interdiction de regroupement de personnes et de stationnement continu de personnes.





Fermeture au public de l’ensemble des plages et du littoral ajaccien



La levée de cet arrêté est subordonnée à la fin de la période de confinement telle que précisée dans le décret ministériel visé à savoir le 31/03/2020 inclus.

Fermeture provisoire au public des aires de jeux publiques suivantes Résidence des Iles

Finosello

Place Miot

Aire de jeux dite du « bateau » - Salines

Abords Ecole Simone Veil - Salines

Place Binda

Pietralba/Mont Thabor

Jardins de l’Empereur

Quartier de Mezzavia (abords de la mairie Annexe et abords du magasin Leroy Merlin)

La levée de cet arrêté est subordonnée à la fin de la période de confinement telle que précisée dans le décret ministériel à savoir le 31/03/2020 inclus.

Les arrêtés Arrêté 2020 fermeture plages COVID 19.pdf (100.51 Ko)

Arrêté 2020 fermeture provisoire au public aires de jeux.pdf (116.21 Ko)

Arrêté 2020 accès restreint places publiques COVID 19.pdf (115.41 Ko)



Arrêté préfectoral portant interdiction d'accès aux plages du littoral du département de Corse-du-Sud arrete_no_2a-2020-03-19-01_en_date_19_mars_2020.pdf (557.96 Ko)



