Faites votre Biblio drive avec vos médiathèques I mediatechi vi pruponani una robba di "drive" pà favvi impristà libri

Les espaces multimédia proposent un service de soutien numérique si vous êtes en difficulté avec l'outil informatique. Vous pouvez contacter les animateurs multimédia du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au 04 95 22 00 05 ou par mail (





La bibliothèque de Mezzavia ne sera malheureusement pas en mesure de vous proposer le service de drive. Le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Ville d’Ajaccio reprend du service mais sous une nouvelle forme du lundi au vendredi. La bibliothèque patrimoniale restera fermée pour l’instant. Les médiathèques n'accueilleront pas le public dans les formes habituelles.Vos bibliothécaires mettent en place un « biblio drive » pour vous permettre d'emprunter de nouveau des livres, CD et DVD. Vous aurez ainsi la possibilité de réserver des documents par mail ou par téléphone, et de venir les retirer à l'entrée des médiathèques selon l'heure de rendez-vous qui aura été fixée par votre bibliothécaire. Vous trouverez tous les détails du biblio drive ci-dessous, sur le portail www.bibliotheque.ajaccio.fr ou sur la page Facebook. Sur les réseaux sociaux, chaque jour des conseils de lecture, des activités ludiques et pédagogiques pour enfants, des visites virtuelles de lieux culturels...Les espaces multimédia proposent un service de soutien numérique si vous êtes en difficulté avec l'outil informatique. Vous pouvez contacter les animateurs multimédia du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 au 04 95 22 00 05 ou par mail ( aidemultimedia@ville-ajaccio.fr ), en indiquant votre numéro de mobile si vous souhaitez être rappelé.La bibliothèque de Mezzavia ne sera malheureusement pas en mesure de vous proposer le service de drive.

Mode d’emploi du biblio drive 1. Je fais ma réservation. Deux solutions :

- De préférence par mail, à tout moment, en n'oubliant pas d'indiquer vos noms et prénoms, votre numéro d'abonné (le numéro à 7 chiffres qui se trouve sur votre carte), et le numéro de téléphone sur lequel le bibliothécaire peut vous rappeler

- Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Vous pouvez réserver 5 documents, pour une durée de 3 semaines.

A noter qu'il n'est pas possible de réserver les livres en ligne sur le portail des médiathèques mais vous pouvez consulter le catalogue pour vérifier leur disponibilité.

Et si vous êtes en panne d'inspiration, les bibliothécaires peuvent vous aider à faire vos choix.

2. Le ou la bibliothécaire me rappelle pour fixer la date et l'heure de retrait

Les rendez-vous auront lieu du lundi au vendredi, entre 9h à 12 h ou entre 14h et 16h.

3. Je viens retirer mes documents au moment prévu

Les retraits se feront à l'extérieur de la médiathèque. N'oubliez pas de venir avec un sac personnel.

A toutes les étapes, vos bibliothécaires prennent toutes les mesures de sécurité sanitaire pour éviter tout risque de contamination.





Pour contacter votre médiathèque

Tél. : 04 95 51 11 50

Mail :

Médiathèque des Cannes

Tél. : 04 95 20 20 30

Mail :

Médiathèque Saint Jean

Tél. : 04 95 10 91 81

Mail :

Médiathèque des Jardins de l'Empereur

Tél. : 04 95 53 40 40

