Espaces végétalisés : un arrosage optimisé Système d'arrosage utilisé, dispositifs pour éviter l'évaporation, amélioration du suivi des consommations : le point sur les techniques mises en oeuvre au service de l'arbre en ville.





La gestion raisonnée de la ressource en eau constitue une priorité de la politique d’excellence environnementale de la ville d’Ajaccio. L’arrosage des espaces végétalisés est bien entendu nécessaire pour maintenir leur qualité dans un contexte de changement climatique.



Pour autant, l’enjeu est d’arroser juste ce qu’il faut pour assurer le développement végétal. Parce que la végétalisation en ville offre de nombreux avantages parmi lesquels la réduction des températures en créant des îlots de fraicheur dans tous les quartiers.



Les premières années de plantation dans l’espace urbain sont décisives et chaque étape a son importance. Les arbres et les palmiers en particulier ont besoin d’un arrosage spécifique pour permettre leur adaptation à ce milieu contraint et en pleine évolution.

L’optimisation des systèmes d’arrosage répond aux principes suivants : Apporter la juste dose d’arrosage :

Chaque arbre, en fonction de sa taille, de son implantation, de la nature du sol, de la saison et des conditions climatiques va avoir des besoins spécifiques.



Les jardiniers et techniciens de la ville en sont les garants et répondent aux besoins des arbres plantés sur le domaine public.

Sélectionner la technique d’arrosage la moins consommatrice : Le choix technique s’est porté sur un dispositif d’arrosage par système racinaire.

Il présente les avantages suivants : Arrosage dédié au plus près des racines,

Aérateur de la terre,

Apport possible d’engrais directement aux racines.

Eviter les pertes dues à l’évaporation :

Bâchage Le bâchage des sols permet de lutter contre l’évaporation des eaux d’arrosage et de ruissèlement. En outre, en bâchant les sols on prive les mauvaises herbes de lumière, évitant ainsi l’utilisation de produits désherbant interdit sur l’espace public de la Ville depuis 2017 (loi Labbé).

Paillage Le paillage permet d’éviter le tassement des sols, il contribue à l’aspect esthétique de la plantation.



Différents types de paillages sont utilisés sur le territoire de la Ville

Végétalisation Outre l’aspect esthétique et paysager, la végétalisation des pieds d’arbres permet d’éviter le réchauffement des sols et améliore la perméabilisation des sols.

Améliorer le suivi et la gestion des consommations : Tous les systèmes d’arrosage de la Ville sont équipés de compteurs et programmateurs qui sont reconfigurés au fur et à mesure des saisons et des conditions climatiques.



Un suivi très strict est réalisé sur les consommations.

Accompagner l’acclimatation des arbres plantés à leur nouveau milieu : L’objectif des techniciens de la Ville est de permettre à chaque arbre planté de s’adapter au climat local en réduisant progressivement, sur 3 à 4 ans, les apports d’arrosage pour amener chaque sujet à plus d’autonomie en se passant à termes des apports extérieurs.



Les contrôles de l’état phytosanitaire sont effectués plusieurs fois par semaine.



La Ville est dotée d’un patrimoine arboré de 4400 arbres. Protéger les plantations : Les plantations doivent être protégées contre différents types d’incivilité : stationnement anarchique des deux-roues, piétinement, déjections canines.



Le choix de la mise en défens des plantations se porte sur des ganivelles fixées aux tuteurs des arbres. Ce dispositif est transitoire jusqu’à ce que les végétaux plantés en pieds d’arbres aient suffisamment poussés pour résister aux agressions et aux incivilités.



A termes, les ganivelles pourront être supprimées.

