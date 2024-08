Episode de pollution atmosphérique Suite à l’incendie en cours au centre de stockage de déchets de Sarrola Carcopino, de fortes concentrations en particules fines sont mesurées ces dernières heures par le réseau de surveillance.



De nouveaux moyens de mesures sont actuellement déployés sur la zone afin de suivre au mieux la qualité de l’air.



Au vu de la situation, la procédure d’alerte est déclenchée pour aujourd’hui et les services de Qualitair Corse suivent l’évolution en collaboration avec l’ensemble des services mobilisés. Un prochain point sera réalisé en fin de journée.



Il est conseillé à la population de suivre les recommandations sanitaires.



Recommandations sanitaires et comportementales Pour l’ensemble de la population : Limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ;

Privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche, vélo, …) ;

Différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

Pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ;

Réduire sa vitesse de 20 km/h hors agglomération ;

Limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ;

Eviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue. Pour le secteur des transports : Limiter les transports routiers de transit ;

Permuter le fonctionnement des moteurs des navires du fioul lourd au fioul domestique ;

Réduire la production électrique à quai des navires ;

Limiter le temps de roulage des avions. Pour le secteur agricole : Ne pas réaliser d’écobuage (dérogations prévues dans l’arrêté préfectoral d’emploi du feu) ;

Reporter les épandages agricoles d’engrais. Pour les émetteurs industriels : Stabiliser et réduire les émissions à l’atmosphère de composés organiques volatiles (COV) ouoxydes d’azote (NOx) ;

Limiter les émissions de particules fines et de NOx.







