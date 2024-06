Episode de pollution atmosphérique mardi 18 juin Oghji avemu ussirvatu una crescita di a pulluzioni di l'aria



Les services de QUALITAIR informent d'un épisode de pollution aux particules fines en lien avec une remontée de poussières désertiques est attendu en Corse dans les prochaines heures.



À partir du 18 juin 2024, les concentrations de particules fines dans l'air devraient augmenter, et seront accompagnées d'une hausse significative des températures.



Le seuil d'information et de recommandation pour la qualité de l'air sera probablement atteint en Corse-du-Sud dès le 18 juin 2024, avant de toucher l'ensemble de la région le lendemain.



Retrouvez plus d'informations en téléchargement. 20240617_Communiqué_PIR_2A.pdf (822.13 Ko)

4_recommandations_sante_25.pdf (109.64 Ko)

5.1_recommandations_comportementales_pir_16.pdf (596.54 Ko)













Accueil Envoyer à un ami Imprimer