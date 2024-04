Episode de pollution atmosphérique lundi 29 et mardi 30 avril Oghji avemu ussirvatu una crescita di a pulluzioni di l'aria



Les services de QUALITAIR informent d'un épisode de pollution atmosphérique. Les concentrations en particules fines dans l'air sont susceptibles d'augmenter dans les prochaines heures jusqu'à dépasser le seuil réglementaire d'informations et de recommandations sur l'ensemble du département le mardi 30 avril 2024.





Retrouvez plus d'informations en téléchargement. recommandations_30_04_2024.pdf (166.96 Ko)

gestes_a_adopter_30_04_2024.pdf (335.09 Ko)

20240329_communique_1.pdf (446.98 Ko)



