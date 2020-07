Entretien des espaces verts, Ajaccio dit adieu au désherbage chimique A Cità d'Aiacciu, sempri più primurosa di u so ambienti, pulisci i so spazii verdi com'ellu ci voli

La Ville d’Ajaccio a fait de la préservation de l’environnement une priorité fondamentale, c’est pourquoi elle élabore un plan communal de désherbage qui intègre de nouvelles pratiques d’entretien des espaces paysagers. L’utilisation de nouveaux matériels alternatifs au désherbage chimique est une première en Corse au niveau communal. Test approuvé au Casone



Face aux enjeux environnementaux et de santé publique, la municipalité a placé la préservation de l’environnement au cœur de ses actions. Parmi elles, l’entretien de ses espaces paysagers. Depuis 2017, dans le cadre d’un plan de gestion différenciée, la direction Environnement et Aménagements Paysagers étudie la mise en œuvre de méthodes innovantes pour l’entretien du patrimoine naturel de la Ville afin de limiter la pollution et l’utilisation des ressources naturelles. Mais également pour offrir aux habitants un meilleur cadre de vie tout en les sensibilisant à l’importance de la nature en ville.



DES ACTES CONCRETS

"Il y a une urgence environnementale indéniable, déclare Caroline Corticchiato, 2ème adjointe en charge de L'Excellence environnementale. La population est consciente des enjeux écologiques, elle aspire à un mieux vivre et attend des actes concrets", poursuit l'élue aux côtés de Charles Voglimacci, chargé de la qualité de vie quotidienne des Ajacciens et à l'entretien des espaces publics, et de Jean-Pierre Aresu délégué à l'Hygiène et Santé. Tous trois sont venus assister à la démonstration de cet équipement de pointe sur le site du Casone.



METHODES THERMIQUES

Depuis la sortie du confinement, le service des Espaces verts a ainsi pu utiliser un nouveau matériel alternatif au désherbage chimique* : désherbeurs thermiques (appareil à gaz thermique ou à Infra rouge) et désherbeurs mécaniques (binette, débrousailleuses à tête rotative). Le test est concluant aussi bien pour les agents dont le travail est facilité et plus efficace, que pour le résultat attendu.

Ajaccio en exemple

"APPRENDRE A VIVRE AVEC L'ECOSYSTEME"

Mettre à la disposition des habitants une diversité d’espaces améliore le cadre de vie des habitants, mais sensibilise également le grand public à l’environnement. « Petit à petit, il s’agit également d’apprendre à vivre avec l’écosystème, apprendre que l’herbe en ville ce n’est pas sale », souligne Georgia Susini, directrice de l’Environnement et de l’Aménagement des Espaces Paysagers. Plutôt qu’arracher l’herbe folle (cette forme spontanée de la vie) des interstices des trottoirs ou des accotements, une solution consiste à la remplacer par des plantes à fleurs. "Ces opérations concrètes préfigurent l’esprit du plan communal de développement durable qui sera présenté en 2021 en conseil municipal", annonce Caroline Corticchiato.

*Opération financée à 60% par l'Agence régionale de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Cette première en Corse au niveau des collectivités publiques, intéresse des étudiants en filière paysagisme qui pourraient en effet prendre en exemple le plan de gestion différenciée élaboré par la direction Environnement et Aménagements Paysagers de la Ville d'Ajaccio. Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte visant l'objectif « zéro pesticides » dans l'ensemble des espaces publics, la Ville d'Ajaccio a en effet mené une réflexion active dans le cadre de sa politique environnementale. Celle-ci déclinée dans un plan de gestion différencié accompagné d'un plan de désherbage communal modifie ainsi les pratiques de désherbage dans la commune. Véritable outil au service de l'entretien des espaces publics comme des agents, il permet d'adapter les pratiques aux différents sites selon leurs caractéristiques.

Les espaces verts en chiffres

3 472 arbres

12 857 m2 de m assifs arbustifs et vivaces

45 435m2 de p elouses :

70 667 m² de z one enherbée

80 635 m² d'a llées en terre stabilisés gravillonnées et nue



Le contexte Evolution réglementaire : Grenelle II : La loi du 06/02/2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires interdit leur utilisation (hors produits de bio-contrôle et traitement anti-nuisibles) pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades ouverts au public.

La loi Labbé modifiée par l'article 68 de la LTE et la loi Pothier interdit depuis le 01/01/2017 aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries ( sauf pour des raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au public

Grenelle I : Maîtrise de la consommation de carburants et de l’eau



