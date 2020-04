En difficulté avec les outils numériques ? On vous propose une aide Vous éprouvez des difficultés de compréhension avec les outils informatiques, vous souhaitez un conseil concernant leur utilisation ? La Ville d'Ajaccio via les Espaces Multimédia des médiathèques et des centres sociaux a mis en place un dispositif de soutien



Avec le confinement, l'usage des outils informatiques offrent une alternative à diverses activités quelles soient pédagogiques, ludiques, professionnelles ou de loisirs. Pour vous aider à dépasser vos difficultés face à leur utilisation, les Espaces Multimédia des médiathèques et des centres sociaux de la ville d'Ajaccio vous accompagnent*.

Une permanence est désormais en place afin de vous guider et vous aider au mieux. Elle est joignable du lundi au vendredi aux horaires suivants: 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 📞 au 04 95 20 20 30 ou par mail à : auou par mail à : aidemultimedia@ville-ajaccio.fr 🔺 Attention: pour toute demande concernant le matériel (panne, branchements, box), contactez le service après-vente de votre fournisseur car la permanence des Espaces Multimédia ne sera pas en mesure de vous assister.

* Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional au titre de l’ITI (Investissement Territorial Intégré) PI 9b.

