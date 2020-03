Elections municipales : la Ville d’Ajaccio garantit la sécurité sanitaire du scrutin Par via di u COVID 19, a Cità d'Aiacciu hà presu i misuri di sicurità sanitarii pà l'alizzioni municipali

Dans le contexte d’épidémie de COVID 19, la Ville d’Ajaccio a pris une série de mesures pour assurer le bon déroulement des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Il s’agit d’éviter tout risque de contamination et permettre aux Ajacciens de voter en toute sérénité. Ces mesures suivent les recommandations du ministre de l’intérieur, relative à l’organisation physique des bureaux de vote afin de protéger ses membres, les scrutateurs et les électeurs.





Détails sur déroulement du scrutin les 15 et 22 mars Les bureaux de vote seront aménagés de sorte à limiter les situations de promiscuité prolongée et le croisement des flux. Les membres du bureau de vote se laveront et se désinfecteront les mains avec une solution hydroalcoolique le plus régulièrement possible et limiteront la manipulation des titres d’identité, en privilégiant le contrôle visuel des pièces. Une signalétique précise sera mise en place tout au long de l’opération de vote. Sur proposition du maire, la Préfecture a décalé l’heure de clôture du scrutin à 19H (au lieu de 18H) afin d’éviter les pics d’affluence.

À l’entrée du bureau de vote Les agents s’assureront qu’il n’y pas de regroupements à l’intérieur des bureaux de vote, de sorte que les électeurs se tiennent si possible à 1 mètre les uns des autres dans la file d'attente. À l’entrée du bureau de vote, les affiches de Santé publique France et « des bons gestes à adopter » seront apposées de manière visible. Du gel hydroalcoolique sera disposé à l’entrée de chaque bureau de vote et sur la table où l'identité des votants est vérifiée. Les électeurs seront invités à se laver les mains avant et après leur vote. Les toilettes seront clairement indiquées : du savon et des essuie-mains à usage unique seront mis à disposition. Pour les personnes présentant des signes d’infection respiratoire, des masques seront distribués. Le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes.

Collecte des bulletins et de l’enveloppe Une ligne de courtoisie devra être respectée devant la table de décharge. Les bulletins et les enveloppes seront placés en paquets limités et les stocks seront renouvelés régulièrement.

L’isoloir Une ligne de courtoisie devra être respectée avant l'accès aux isoloirs.

Les poubelles des isoloirs seront vidées régulièrement, en prenant soin de bien se laver les mains après. Les isoloirs seront fréquemment désinfectés.



Vote Une zone de confidentialité sera définie autour de la table de vote, de sorte qu'une seule personne y soit accueillie à la fois. Les votants sont invités à utiliser leur propre stylo pour l’émargement (à condition que l’encre soit bleue ou noire). En aucun cas les assesseurs ne peuvent se substituer aux électeurs pour signer à leur place. Les stylos qui sont mis à disposition seront systématiquement désinfectés. En quittant le bureau de vote, les électeurs seront à nouveau invités à se laver les mains.

Entretien des lieux Les bureaux de vote seront nettoyés tout au long de la journée (sol, surfaces de contact, etc…), y compris en amont de l’ouverture et avant le retour à son utilisation habituelle. Les surfaces en contact avec les électeurs (tables de décharge, tables d'isoloir, urnes...), seront, elles aussi, nettoyées avec des lingettes désinfectantes. Enfin, le bureau de vote sera aéré plusieurs fois par jour. Une attention particulière sera portée sur les poignées de portes, les tables et chaises, le matériel qui aura servi à l’occasion des opérations de vote et les surfaces horizontales.

Dépouillement Lors du dépouillement, il sera demandé au public et aux délégués des candidats de se tenir à une distance adaptée de la table.

La Ville mobilisée La municipalité prend toutes les dispositions pour permettre la continuité de la vie économique, sociale et démocratique de notre ville. C’est dans cet esprit que s’est déroulée mardi 10 mars la réunion des 41 présidents de bureaux de vote, afin de détailler précisément toutes ces mesures et assurer déroulement des élections municipales en toute sécurité.





