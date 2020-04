Des paniers alimentaires distribués aux familles les plus modestes La Banque alimentaire de Haute-Corse offre plusieurs centaines de paniers de produits alimentaires au Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) du Pays Ajaccien. Ce don permettra aux personnes les plus fragilisées de la région ajaccienne d'en bénéficier en cette période de crise.









Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est mobilisé, 7 jours sur 7, pour protéger les populations les plus fragiles. Les agents poursuivent notamment le service de portage de repas à domicile et les opérations de solidarité se multiplient. Cette semaine, la Ville d’Ajaccio et la Communauté d'agglomération du Pays ajaccien (CAPA) s’associent à la Banque alimentaire de Haute-Corse pour distribuer gratuitement des paniers composés de fruits et légumes, confitures, fromages ou terrines de producteurs locaux à 400 familles modestes.





Les paniers sont distribués auprès des familles identifiées par les assistantes sociales du CIAS (familles monoparentales, familles nombreuses, familles aux faibles revenus, personnes isolées qui résident sur Ajaccio et les autres communes de la Capa). Celles-ci sont contactées pour convenir d'un jour et d'une heure de rendez-vous pour venir récupérer les denrées auprès de leur assistante sociale. Les familles ne pouvant se déplacer sont pour leur part livrées à domicile.

Action de solidarité Cette action de solidarité a été rendue possible grâce à la mobilisation de François-Xavier Ceccoli, maire de San-Giuliano et conseiller territorial, qui, en tant que responsable de la Banque alimentaire de Haute-Corse, a pris contact avec le maire d'Ajaccio et président de la Capa, Laurent Marcangeli, pour partager ces denrées alimentaires avec le Pays Ajaccien.





Distribution mardi 29 avril Caroline Corticchiato (au centre), adjointe au maire de la Ville d’Ajaccio, vice-présidente du CIAS s'est rendue aujourd’hui, mardi 28 avril, à Moriani avec une équipe logistique afin d’acheminer la marchandise jusqu’à Ajaccio. Les paniers seront distribués dès demain mercredi 29 avril.













