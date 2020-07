Des jardins familiaux aux Jardins de l'Empereur Le terrassement en cours au cœur du quartier des Jardins de l'Empereur prépare l'assise des futurs jardins partagés. Un projet qui fait suite à la demande des riverains et des associations par la voix du conseil citoyen



Après la création d'une médiathèque, la rénovation de l'école et de la la Maison de Services au Public, la création de l'aire de jeux pour les tout-petits et d'un espace extérieur de sport, la création des Jardins Familiaux intervient dans la continuité des actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie du quartier.



Pour répondre aux besoins des habitants et de ceux qui y travaillent, les aménagements ont pris en compte les demandes formulées par les associations de quartier et par le conseil citoyen. Il en est ainsi de ce projet d'ampleur qui va offrir 19 parcelles sur un terrain de 1 300 m2 appartenant à la Ville.



Financement :

CPER Etat 50%/CPER collectivité de Corse 30%/Ville d'Ajaccio 20%.



Durée des travaux

7 mois

Livraison prévue décembre 2020

En chiffres 19 parcelles individuelles (superficie comprise entre18 m² et 30 m²) dont 1 accessible aux PMR

1 parcelle collective + une cuve de récupération des eaux pluviales

1 serre

25 m² de pergolas sur terrasse

60 m² de pergolas sur les allées

1 point d’eau par parcelle

Coffres à outils sur chaque parcelle

Eclairage public sur les accès, cheminement piéton et escaliers.

2 locaux : -Local 1 avec kitchenette / Local de stockage / Toilette / Salle de réunion. Local 2 accès PMR : Toilette / Local de stockage Projet de 1300 m²

Les vertus des jardins partagés Maîtriser la consommation d’eau

Récupérateur d’eau de pluie/ Méthodes alternatives

Choisir les plantes à cultiver

Plants adaptés au climat et à la structure du sol / Associer des végétaux complémentaires

Protection de la Terre

Traitements naturels / Lutte biologique / Rotation des cultures/ Barrières physiques

Gérer la matière organique

Aération du sol avec un outil adapté / Protection de la couche d’Humus / Prévenir l’érosion du sol

Favoriser les prédateurs naturels Installation hôtels à insectes / Nichoir à oiseaux/ Fleurissement des parcelles / Aménager des haies bocagères

Gestion des déchets Composter ses déchets verts / Apporter le surplus à la déchetterie

Entretien du site

Technique du Mulch (sorte de paillis pouvant être nourrissant pour le sol)

Soigner sa parcelle / Participer aux travaux collectifs

Les Jardins partagés ou familiaux ont de multiples vertus en plus de celles d'offrir des moment de partage, de détente et de créer du lien social. A condition de respecter quelques conseils de bonnes pratiques à savoir :En d'autres termes, il faut savoir cultive son jardin

Soutien à l’insertion professionnelle d’aider les entreprises dans leur démarche de recrutement

d’aider les entreprises dans le choix des contrats

d’aider à mieux intégrer la personne dans l’entreprise

de suivre la personne en insertion tout au long du marché

de faire l’évaluation pour le salarié en insertion

Son rôle sera également de travailler en étroite collaboration avec le service des marchés publics La Mission Locale, référent de l’entreprise de travaux aura comme missions :

