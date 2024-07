Délibérations du conseil municipal du jeudi 18 juillet 2024

1 - Protection fonctionnelle de Monsieur Stéphane Vannucci

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



2 - Avis du Conseil Municipal sur l'arrêt du troisième Programme Local de l'Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) sur la période 2024-2029

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



3 - Attribution d'un prix aux jeunes bacheliers mention très bien

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



4 - Déclaration de projet (code de l’urbanisme) emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme – champ PV de Saint Antoine

Rapporteur : Madame Caroline Corticchiato, Adjointe déléguée

Co-rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



5 - Conventions de financement et de gestion des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT des établissements ANTARGAZ et ENGIE sur la commune d'Ajaccio

Rapporteur : Monsieur Stéphane Sbraggia, Le Maire



6 - Refonte de l’adressage des places et voies ouvertes à la circulation publique de la commune. SECTEUR n°1 - SANGUINAIRES

Rapporteur : Monsieur Jacques Billard, Adjoint délégué



7 - Constitution d’un groupement générique de commandes entre la Ville d'Ajaccio et la CAPA

Rapporteur : Monsieur Alexandre Farina, Adjoint délégué



8 - Adhésion au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel (GUSO) et recrutement occasionnel d'intermittents du spectacle

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



9 - Aide à l'élaboration des jeudis sonores - Jazz in Aiacciu

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



10 - Convention quinquennale de pôle associé documentaire entre la Bibliothèque nationale de France et le Pôle associé Corse

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



11 - Dons au bénéfice du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



12 - Mise à jour du règlement intérieur des bibliothèques

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



13 - Programmation des actions de médiation culturelle sur la période de juillet à décembre 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



14 - Programmation Arts Plastiques pour la saison culturelle 2024-2025

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



15 - Programmation des spectacles vivants à l'Espace Diamant pour la période culturelle de septembre à décembre 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



16 - Programmation des spectacles vivants à l'Empire pour la période culturelle de septembre à décembre 2024

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



17 - Programmation des spectacles vivants à l'Espace Diamant pour la période culturelle de janvier à juin 2025

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



18 - Programmation des spectacles vivants à l'Empire pour la période culturelle de janvier à juin 2025

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



19 - Prêt d’ouvrages de la Bibliothèque Fesch

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



20 - Prêts d'œuvres auprès du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Rapporteur : Madame Simone Guerrini, Adjointe déléguée



21 - Acquisition d’équipement (Dédoublement de classes maternelles)

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué

Co-rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe déléguée



22 - Plan de financement relatif à la mise en place d’un système de ventilation pour la cuisine de la crèche des Haras

Rapporteur : Monsieur Pierre Pugliesi, Adjoint délégué



23 - Actualisation des tarifs des services de restauration, des activités périscolaires et du forfait communal en fonction de l'Indice des Prix à la Consommation

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



24 - Protocole d’accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois ans au sein des écoles maternelles de la Ville d’Ajaccio.

Rapporteur : Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, Adjointe déléguée



25 - Acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section BT n°22, propriété des consorts Marcaggi

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



26 - Conventions de servitude au profit de la société Electricité de France sur la parcelle cadastrée section CK n°0095, attenante à la rue du Fort, lieu-dit Carmino 20000 AJACCIO

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



27 - Individualisation des subventions dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat-volet Copropriétés dégradées Cannes

Rapporteur : Madame Nicole Ottavy, adjointe déléguée



28 - Actualisation du règlement de fonctionnement des crèches de la ville

Rapporteur : Madame Annie Costa-Nivaggioli, Adjointe déléguée



29 - Convention tripartite pour la maîtrise des populations félines errantes- identification et stérilisation

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre Aresu, Adjoint délégué



30 - Modification de la délibération 2023/081 en date du 26 mai 2023 relative au RIFSEEP

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



31 - Autorisation donnée au Maire d’Ajaccio de signer la convention de mise à disposition de personnel, entre la Ville d’Ajaccio et le Collège du Stilettu

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



32 - Modification de 21 emplois permanents suite au CST du 18 juin 2024

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



33 - Modification de cinq emplois permanents suite à mobilité

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



34 - Modification d’un emploi permanent

Rapporteur : Madame Annie Sichi, Adjointe déléguée



35 - Adhésion de la Ville d’Ajaccio à la CANUT, Centrale d’Achat du NUmérique et des Télécoms

Rapporteur : Monsieur Christophe Mondoloni, Adjoint délégué



36 - Projet de sensibilisation à la lutte contre le cyber harcèlement et les violences sexistes et sexuelles

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



37 - Adhésion à la démarche "Promeneur du Net"

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



38 - Individualisation de subventions à diverses associations pour l'exercice 2024

Rapporteur : Madame Aurélia Massei, Adjointe déléguée



39 - Approbation de la décision modificative 1 du budget du port de plaisance Charles Ornano 2024

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué



40 - Demande de financement d'actions environnementales dans le cadre du Salon Nautique 2024 - Port Charles-Ornano

Rapporteur : Monsieur Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué