Déjections canines sur les plages : une question de civisme Cagati ghjacarini annant'à i rinaghji : vi dumandemu un pocu di crianza

Si la Ville d’Ajaccio met en œuvre une gestion « raisonnée » de son littoral, c’est pour garantir à ses usagers des plages sécurisées, attractives et durables. Préserver notre patrimoine environnemental est l’affaire de tous.





A ce titre, la fréquentation croissante des plages en période estivale est susceptible d’engendrer une augmentation des incivilités, sous la forme de déchets plastiques, mégots de cigarettes ou restes de pique-nique abandonnés sur place…



Mais, un autre problème peut également s’inviter sous nos serviettes : celui des déjections canines. Les plages urbaines ou très proches de la ville, comme le Ricanto ou le Trottel, sont les plus concernées par cette problématique. En cause, les propriétaires de chien qui laissent gambader leurs compagnons sans ramasser les déjections qu’ils laissent sur le sable.



Or, à la suite de nombreux signalements, il est important de rappeler que par arrêté du maire, l’accès des plages est strictement interdit aux chiens (arrêté en date du 1er août 2017).



Vectrices de parasites et de microbes, ces déjections peuvent véhiculer des maladies susceptibles d’affecter ceux qui fréquentent la plage, et en premier lieux les plus jeunes.



D’une manière générale, pour le respect d’autrui et des espaces publics, chaque propriétaire de chien se doit de ramasser les déjections laissées sur la voie publique.



Retrouvez l'arrêté municipal en téléchargement arrêté municipal l’utilisation des plages de la commune (109.99 Ko)



Que dit la loi ? Les déjections canines sont interdites sur la voie publique, les trottoirs ainsi que les espaces verts et les jardins publics, pour des raisons sanitaires autant que d’intérêt général.



En France, les déjections canines ne sont autorisées que dans les caniveaux, à condition que ceux-ci ne soient pas compris dans un passage piéton.



Le fait d'abandonner une déjection canine sur la voie publique expose à une contravention de 2e classe s'élevant à 35 €. Enfin, selon l'article R633-6, une contravention de troisième classe peut aussi être délivrée et peut être majorée selon les communes.



Quel rôle pour les agents de la propreté urbaine ? Pour des raisons sanitaires évidentes, les agents de la propreté urbaine ne ramassent pas les déjections canines sur la voie publique. S’il est possible de les faire disparaître dans les rues au moyen d’engins mécanisés et de lessivage sous pression, ces actions ne peuvent être mises en œuvre sur les plages.

