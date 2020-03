Découverte : le « Philosophiae naturalis principia mathematica »

Scuparta d'un libru ecciziunali d'Isaac Newton à a Bibbiuteca Patrimuniali

Le « Philosophiae naturalis principia mathematica » (Principes mathématiques de la philosophie naturelle), est un trésor exceptionnel qui a été récemment découvert à la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio par Vannina Schirinsky-Schikhmatoff, chargée de mission conservation et restauration de la Ville c'est un ouvrage datant de 1686 du mathématicien, physicien et astronome Isaac Newton !

Il est question ici, entre autres, de mécanique des mondes, lois et théories de l’attraction terrestre…



Sur les 480 ouvrages imprimés à l’époque, 400 sont en anglais et 80 en latin. Celui découvert à Ajaccio est en latin !