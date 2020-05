Déconfinement : la Ville d’Ajaccio aménage et réorganise ses bâtiments Distributeur de gel hydroalcoolique, pose de plexiglass, respect d’un sens de circulation, adhésif de distanciation physique au sol… Cette semaine, les infrastrucures et bâtiments de la Ville d’Ajaccio sont complètement restructurés pour répondre aux nouvelles normes sanitaires liées au déconfinement progressif.



L’objectif est bien sûr de protéger le public nombreux à franchir ces espaces, mais aussi de préserver la santé des agents municipaux qui vont petit à petit sortir du télétravail reprendre le chemin du bureau.



Toutes les informations sur les conditions d’accueil au public et l’ouverture des services à partir du 11 mai seront communiquées ce vendredi 8 mai 2020 sur Ajaccio.fr.





