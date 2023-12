De nouvelles places de stationnement deux roues au parking du Diamant Dans le cadre de son déploiement de places de stationnement, la Ville d’Ajaccio a le plaisir de vous informer de la matérialisation de places réservées aux motos au sein du parking du Diamant ainsi que de la mise en place de son nouveau règlement intérieur.





Avec ces 50 nouvelles places, les utilisateurs de deux-roues intéressés auront la garantie de bénéficier d’un emplacement sécurisé, à l’abri, tout en leur permettant d’éviter les amendes pour stationnement gênant sur les trottoirs. Le nombre de places étant limitées, vous pouvez dès maintenant choisir parmi 3 types d’abonnements. À quoi s’ajoute la possibilité de stationner en tickets horaires.

Pour toute souscription, envoyez votre demande d’abonnement au cabinet de M. le Maire : cabinet@ville-ajaccio.fr. Une réponse vous sera adressée rapidement. Dans le cas d’un avis favorable, les modalités d’obtention de la carte vous seront transmises en retour par le responsable d’exploitation de la régie du parking du Diamant. Profitez de la commodité et contribuez à une ville plus sûre et accessible.



Règlement intérieur

Prix et services du parking du Diamant disponibles en version PDF ici : Parking Diamant - Prix et services.pdf (3.53 Mo)



