Crise sanitaire et économique - COVID 19 : CAPI aux côtés des entrepreneurs Dopu à a crisa sanitaria veni a crisa ecunomica : eccu un aiutu pà sustena i TPE



DISPOSITIF D'ENTRAIDE DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE



L'Etat et la Cullettività di Corsica, instruit par l'ADEC propose aux entreprises

Covid-19 FONDS DE SOLIDARITÉ [volet 2] jusqu'au 15 Juillet.



Aide de 2000€ à 5000€ pour soutenir les TPE



Le nouveau décret officialisant l'ouverture du fonds aux indépendants et aux entreprises sans salariés réalisant un CA supérieur à 8000€ des secteurs fermés administrativement jusqu'au 11 mai (fermeture totale ou partielle / critères cumulatifs).



Seules les entreprises bénéficiaires du [volet 1] peuvent prétendre au [volet 2] sur le portail Covid-19 de la CdC :

POUR QUI TPE indépendantes, micro-entrepreneurs, indépendants, professions libérales.

Structures moins de 10 salariés / CA moins de 1M€ / Bénéfice moins de 60.000€.

Tout statut (société ou entrepreneur individuel).

Tout régime fiscal et social & tout secteur d'activité.

QUAND & COMMENT​ [volet 1] Depuis le 1er avril 2020

Critères : Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou perdu plus de 50% du CA.

Première aide jusqu'à 1500€ à solliciter sur



[volet 2] Depuis le 15 avril et jusqu'au 15 juillet 2020

Critères : Avoir bénéficié du volet 1 + Avoir subi un refus de prêt de trésorerie ou une absence de réponse dans les 10 jours d'une banque dont vous étiez client au 1er mars.

Aide complémentaire de 2000€ à 5000€ à solliciter sur le portail de la CdC.



Pour tout renseignement :

Par téléphone : 09 69 37 05 00

Numéro Cristal (non surtaxé – coût d'un appel local)

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Par mail : covid-19@adec.corsica



CELLULE ÉCONOMIQUE D'APPUI ET D'ACTION EN FAVEUR DES ENTREPRISES INSULAIRES

Un seul point de contact :

corse.continuite-eco@direccte.gouv.fr



LIENS UTILES

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#

https://covid-19.corsica/la-sauvegarde-du-tissu-economique-insulaire/

http://corse.direccte.gouv.fr/

https://www.impots.gouv.fr/portail/

https://mediateur-credit.banque-france.fr/

https://www.urssaf.fr

http://www.adec.corsica/

https://www.cadec-corse.fr/

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

http://www.corse.ars.sante.fr/

http://solidarites-sante.gouv.fr/

http://www.ccihc.fr/

http://www.cmahc.fr/

http://www.cm-ajaccio.fr/

https://travail-emploi.gouv.fr

http://www.banque-france.fr/

https://www.bpifrance.fr/Contactez-nous

https://www.comite-peches.fr/crise-liee-au-coronavirus-mesures-daide/

https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-peche-et-produits-de-la-mer

https://corse.edf.fr/entreprise-5

https://www.kyrnolia.fr/

https://corse.aract.fr/

L'Etat et la Cullettività di Corsica, instruit par l'ADEC propose aux entreprises[volet 2]Le nouveau décret officialisantdes secteurs fermés administrativement jusqu'au 11 mai (fermeture totale ou partielle / critères cumulatifs).Seules les entreprises bénéficiaires du [volet 1] peuvent prétendre au [volet 2] sur le portail Covid-19 de la CdC : https://bit.ly/2VvVf4a TPE indépendantes, micro-entrepreneurs, indépendants, professions libérales.Structures moins de 10 salariés / CA moins de 1M€ / Bénéfice moins de 60.000€.Tout statut (société ou entrepreneur individuel).Tout régime fiscal et social & tout secteur d'activité.[volet 1] Depuis le 1er avril 2020Critères : Avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou perdu plus de 50% du CA.à solliciter sur www.impots.gouv.fr - ESPACE PARTICULIER.[volet 2] Depuis le 15 avril et jusqu'au 15 juillet 2020Critères : Avoir bénéficié du volet 1 + Avoir subi un refus de prêt de trésorerie ou une absence de réponse dans les 10 jours d'une banque dont vous étiez client au 1er mars.à solliciter sur le portail de la CdC.Par téléphone : 09 69 37 05 00Numéro Cristal (non surtaxé – coût d'un appel local)du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17hPar mail : covid19@adec.corsica Un seul point de contact :

Accueil Envoyer à un ami Imprimer