Création d’un parking gratuit au Loretto

Criazioni di un parcaghju di rigalu in u Luretu

Pour plus de sécurité et de confort, la ville d’Ajaccio réalise un espace de stationnement gratuit, au croisement du chemin de Loretto et de la rue des Romarins. Doté de 25 emplacements véhicules légers, dont une pour les personnes à mobilité réduite, et d’une zone réservée aux 2 roues, ce parking est situé à proximité directe de l’école du Loretto, des commerces de l’avenue Maréchal Moncey et du skate park attenant.

La livraison est prévue pour mi avril 2018.