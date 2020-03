Covid19 : soutien aux associations Politique de la Ville







Le Ministre chargé de la Ville et du Logement s’est entretenu vendredi dernier avec les grands réseaux associatifs de la politique de la ville afin de réfléchir à l’organisation de la solidarité et de l’action des associations en faveur des habitants des quartiers prioritaires dans le contexte du Covid-19 et du confinement de la population.



Nombreuses sont les associations de la politique de la ville qui imaginent et mettent en place des solutions sur leur territoires pour remédier aux difficultés engendrées par le confinement, en matière d’éducation, d’emploi de lien social ou encore de santé... Il nous faut partager ces solutions afin qu’elles puissent inspirer d’autres acteurs de la politique de la ville.



Aussi, je vous invite à nous faire part nous faire part, sur notre boîte fonctionnelle



Ces questions serviront à alimenter une FAQ qui sera régulièrement actualisée. La dernière actualisation est désormais disponible sur le site de l’ANCT :

https://www.cget.gouv.fr/actualites/faq-a-destination-du-reseau-de-la-politique-de-la-ville



Il sera notamment utile de nous faire part de toute initiative sur le terrain permettant de faire passer le message aux jeunes des QPV pour les convaincre de respecter le confinement.



Concernant le cadre de vie : les actions de gestion urbaine de proximité sont-elles maintenues, et notamment les interventions urgentes en termes de sécurité technique et de maintenance des bâtiments (ascenseurs…), et d'entretien minimal (gestion des ordures ménagères et propretés des immeubles…). ? Comment les bailleurs sociaux font-ils en sorte de les mener sur leurs sites ? Les gardiens d’immeuble sont-ils encore présents et actifs ? Des solutions ont-elles été trouvées pour pallier leur absence le cas échéant ?



Sur la question de la continuité éducative : quelles sont les actions mises en place ou envisagées pour favoriser la continuité éducative et, particulièrement, pour lutter contre la fracture numérique ou en limiter l’impact ?



Enfin, je vous rappelle liens vers les différents sites ressources mis en place par les ministères pour répondre aux difficultés liées au confinement :



- Site de la Réserve Civique

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/



Il met en relation les volontaires et les structures publiques ou associatives ayant des missions à proposer dans les champs de l’aide alimentaire et d’urgence, de la garde exceptionnelle d’enfants, du lien avec les personnes fragiles isolées et de la solidarité de proximité.



- Plate-forme numérique de l’ANCT :

http://www.solidarite-numerique.fr/



Elle vise à mettre en relation par téléphone des médiateurs numériques et des personnes ayant besoin de se faire accompagner dans des démarches essentielles pendant la crise du Covid-19.



- La page dédiée du site de la DJEPVA :

https://www.associations.gouv.fr/info-coronavirus.html



Elle répertorie les mesures de soutien et les contacts utiles pour accompagner les associations impactées par le coronavirus – Covid 19.



Cordialement



Jocelyne PAJANACCI

