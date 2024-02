Cours Napoléon : interruption de la circulation mercredi 28 février à partir de 20h Dans le cadre du retrait de décorations de Noël, la circulation du cours Napoléon sera interrompue depuis le carrefour Frediani jusqu’au carrefour Sergent Casalongua le Mercredi 28 Février 2024 de 20h jusqu’à la fin de la dépose environ 3h30.



La circulation est interdite dans la 1ere zone d’intervention (selon le phasage des travaux), à l’exception de ceux des intervenants,

dans la voie ci-après :



- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue Frediani et la rue des 3 Marie) (voir plan).



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :



- Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon (portion comprise entre la rue Louis Frediani et la rue des 3 Marie) en direction de la place De Gaulle, sont déviés dans la rue la rue Frediani (voir plan).



- Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon (portion comprise entre la rue des 3 Marie et la rue Frediani) en direction de la place Abbatucci, sont déviés dans la rue des 3 Marie (voir plan).



- Les véhicules stationnés dans la zone d’intervention et souhaitant quitter leur stationnement sont dirigés vers la sortie la plus appropriée de la zone.



La circulation est interdite dans la 2e zone d’intervention (selon le phasage des travaux), à l’exception de ceux des intervenants,

dans la voie ci-après :



- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Sergent Casalonga et la rue des 3 Marie) (voir plan).



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :



- Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon {portion comprise entre la rue des 3 Marie el la rue du Sergent Casalonga) en direction de la place De Gaulle, sont déviés dans la rue la rue des 3 Marie (voir plan).



- Les véhicules voulant emprunter le Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Sergent Casalonga et la rue des 3 Marie) en direction de la place Abbatucci, sont déviés dans la rue du Sergent Casalonga (voir plan).



- Les véhicules circulant dans la rue Lorenzo Vero voulant emprunter le Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Sergent Casalonga et la rue des 3 Marie) en direction de la place Abbatucci, sont déviés sur le cours Napoléon en direction de la Place De Gaulle (voir plan).



- Les véhicules stationnés dans la zone d'intervention et souhaitant quitter leur stationnement sont dirigés vers la sortie la plus appropriée de la zone.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement. 2024-VOIRIE-0243 A-C VILLE COURS NAPOLEON 28.02.pdf (3.33 Mo)



