Corse Active Pour l'Initiative (CAPI), aux côtés des entrepreneurs

MESSAGE DE NOTRE PARTENAIRE BPIFRANCE :



En tant que dirigeant d’entreprise, il vous appartient de prendre sans attendre des mesures de prévention immédiates et d’anticiper les conséquences de cette crise pour votre entreprise après la période de confinement.



Nous aborderons vendredi prochain la stratégie à mettre en place et les leviers à actionner pour sécuriser la trésorerie de votre entreprise et préparer la reprise.



Nous reviendrons également sur quelques mesures phares du plan d’urgence mis en place pour accompagner et soutenir les entreprises, en vous informant sur les modifications qui ont été faites et précisions apportées par l’administration.



Un webinar est proposé le vendredi 10 avril à 10h00 sur la thématique suivante : Comment gérer la trésorerie de l’entreprise ?



Vous pouvez y assister en vous rendant sur le lien suivant :

Pour ceux qui n’auront pas pu suivre ce webinar, le replay sera disponible ainsi que le document de présentation.



L’équipe CAPI reste totalement mobilisée à vos côtés :

Antenne Bastia : 04 95 30 96 28 /

Antenne Ajaccio : 04 95 20 11 41 /

Site Internet : www.capi.corsica



Courage et solidarité dans ce moment difficile.



