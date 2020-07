Coronavirus : adoption des gestes barrières cet été Comme le rappelle quotidiennement la direction générale de la santé, le virus continue à circuler sur le territoire : hier, 8 nouveaux « clusters » étaient déclarés, ce qui porte le nombre de cas groupés à 301 depuis le 9 mai, dont 95 sont toujours actifs. Même si la situation en métropole est à ce jour bien contrôlée, les rebonds de l’épidémie à partir de clusters dans certaines villes d’Europe, notamment en Allemagne, démontrent que le risque de diffusion du virus dans la population est toujours d’actualité. La situation épidémique en Guyane et au niveau international demeure également préoccupante et en l’absence de vaccin ou de traitement, il est primordial que les citoyens continuent à adopter les mesures barrières pour éviter un rebond de l’épidémie. Aussi, le ministère des solidarités et de la santé demande la diffusion de nouveaux spots pour inciter les Français à la prudence et à l’adoption des gestes barrières durant cet été, alors que l’ensemble du territoire est déconfiné.





Retrouvez les spots d'information du Ministère des Solidarités et de la Santé : Plus d'infos sur le site solidarites-sante.gouv.fr







