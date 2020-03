Coronavirus : Annulation des spectacles à l'Espace Diamant, restriction des visites au Palais Fesch Dopu à un arristatu di a prifittura, tutti i spittaculi di u Spaziu Diamanti sò annuliti pà 15 ghjorni





Espace Diamant

Nous vous tiendrons informés des modalités de remboursement.

Merci de votre compréhension.



Pour plus d'informations :



Palais Fesch Si les spectacles de l'Espace Diamant ont été annulés ainsi que les ateliers pour enfants au Musée, et écoles municipales de musique et de danse fermées, conformément à l'arrêté préfectoral, il n'en est pas de même concernant le Palais Fesch, Musée des beaux-arts et l'espace d'exposition de l'Espace Diamant qui resteront ouverts au public avec application des mesures suivantes :



- Respect de la jauge maximale de 50 visiteurs en même temps

- Fouille de sécurité des visiteurs : les personnels doivent être équipés de gants à usage unique.

- Rappel aux visiteurs des mesures barrières.



Les deux établissements sont équipés en gants et en gel hydroalcoolique.



