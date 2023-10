Copie de Exposition photographique Georges Rousse

Depuis l’ouverture de la salle d’exposition de l’Espace Diamant, la Ville s’est associée au Centre Méditerranéen de la Photographie (CMP) qui développe depuis de nombreuses années un travail de qualité. Chaque année, nous accueillons le CMP, et proposons une exposition se déroulant sur quelques semaines ainsi que des actions pédagogiques associées.



Le CMP proposera en concertation avec la Direction de la Culture, une exposition photographique à l’Espace Diamant des œuvres de l’artiste Georges Rousse. Celles-ci ont été conçues et réalisées dans le cadre d’une commande photographique de la Ville d'Ajaccio dans l’enceinte de la citadelle Miollis, durant deux mois.



Georges Rousse est né en 1947 à Paris où il vit. Il investit, depuis toujours , des lieux abandonnés qu'il affectionne pour les transformer en espace pictural et y construire une œuvre éphémère, unique, que seule la photographie restitue. Pour permettre aux spectateurs de partager son expérience de l'espace, il présente, dès le début des années 80, ses images en grand format. Cette œuvre forte et singulière, qui déplace les frontières entre les médias traditionnels, s'est immédiatement imposée dans le paysage de l'art contemporain. Depuis sa première exposition à Paris, à la Galerie de France en 1981, Georges Rousse n'a cessé d'exposer et d'intervenir dans le monde entier poursuivant son chemin artistique au-delà des modes. Il a participé à de nombreuses biennales - Biennale de Paris, Biennale de Venise… et reçu des prix prestigieux. Il est représenté par plusieurs galeries européennes et ses œuvres font partie de collections majeures.