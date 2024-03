Copie de Exposition Jeune public, ANTHROPOCÈNE, par Lou Rat Fisher

ANTHROPOCÈNE

Résidence de création et exposition jeune public par l’artiste Lou Rat Fischer



La Ville d’Ajaccio s’est engagée à réaliser des résidences d’artiste donnant lieu à des expositions associées à des actions de médiation. Pensée comme un temps fort de la programmation en Arts plastiques, cette année, c’est Lou Rat Fischer, jeune artiste franco-allemande qui a été sélectionnée pour réaliser une résidence en vue d’une exposition jeune public.

Sensible aux enjeux écologiques de notre temps, son exposition s’intitule « Anthropocène » et questionne l’impact de l’humain sur l’ordre planétaire.

Lors de cette résidence, les élèves de première section histoire de l’art du lycée Fesch à Ajaccio ont participé d’emblée au processus de création en revisitant plusieurs lieux de la ville et travaillant au sein même de l’atelier avec l’artiste. Ils ont été pleinement acteurs du projet. Les scolaires, comme des commissaires d’exposition, participeront également au montage de l’exposition à la Poudrière de la citadelle d’Ajaccio le 29 mars 2024.



C’est en effet au fil de ses explorations et de ses discussions avec les jeunes que Lou s’est intéressé à la biodiversité de la côte et notamment au mérou, une espèce maritime menacée et particulièrement protégée sur notre territoire.

Créés à partir d’éléments de récupération, les sculptures et les dessins forment une installation qui tente de raconter les bouleversements de notre société.

Cette résidence de création de deux mois à eu lieu du 16 octobre au 15 décembre 2023 et l’exposition aura lieu du 3 au 30 avril 2024