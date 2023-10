Copie de 19/10 ROUSSEAU ET JEAN-JACQUES JEUNE PUBLIC

Jeudi 19 octobre / 18h30 / 1h05

Tarif Jeune Public

Séance scolaire / 14h30



ROUSSEAU ET JEAN-JACQUES



D’après Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, nous vous invitons – petits et grands – à découvrir un des plus merveilleux spectacles de marionnettes qui soit.



« Le spectacle Rousseau et Jean-Jacques s’inspire des Confessions pour raconter les 20 premières années de la vie du célèbre philosophe : une suite d’aventures, de rencontres ; un voyage dans toutes les sphères de la société, un parcours initiatique sur le plan social, intellectuel et amoureux.

Cette enfance difficile, jalonnée d’erreurs et d’expériences a forgé une âme hostile à toute domination et injustice. Sa mère mourut en le mettant au monde. Son père, artisan et homme volage, l’a abandonné. Dès lors, son éducation fut livrée aux hasards des rencontres, les pires comme les meilleures…

A travers cette création, on retrouve l’homme des Lumières qui a rédigé et conçu « le contrat social ».

Ce spectacle aborde le parcours initiatique du philosophe avec ses questionnements d’adulte qui répondent à son regard d’enfant représenté par la marionnette… » Marjorie Nakache.



Mise en scène || Marjorie Nakache

Adaptation || Xavier Marcheschi

Avec Sandrine Furrer, Martine Palmer, Xavier Marcheschi et Sonja Mazouz

Scénographie et marionnettes || Einat Landais

Réalisation décor || Jérémie Legroux et Sébastien Baille

Réalisation marionnettes et accessoires : Julia Diehl, Cerise Guyon et Einat Landais

Costumes || Nadia Rémond

Lumière || Hervé Janlin



Production Kamel Ouarti / Studio de Stains

Avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles d’Île-de-France et du Ministère de la Culture et de la Communication,

la ville de Stains, le Département de Seine Saint-Denis, la Région Île de France, l’Agence Nationale de la Cohésion des territoires, la Spedidam ,l’Adami.



+ « Un spectacle d’une poésie et d’une intelligence fascinante » – La Terrasse – Catherine Robert







D’apressu à « Les Confessions » di Jean-Jacques Rousseau, invitemu i maiò è i minò à scopra unu di i più maravigliosi spittaculi di mariunetti.





ROUSSEAU ET JEAN-JACQUES



« Rousseau et Jean-Jacques s’inspira di i « Confessions » da cuntà i primi 20 anni di a vita di u filosofu stracunnisciutu : una manata d’avvinturi, di scontri ; un viaghju ind’è tutti i sferi di a sucità ; un parcorsu iniziaticu annant’à u pianu suciali intillituali è amurosu.

Sta zitillina cumplicata, suminata à sbagli è spirienzi hà stazzunatu un’anima upposta à ogni forma di duminazioni è d’inghjustizia. Parturiendu, morsi a so mamma. U so babbu, artisgianu è dunnaghju l’hà abbandunatu. Da tandu, a so iducazioni fù sicondu i scontri ch’elli feci…

Drentu à sta criazioni, ritruvemu l’omu di i Lumi chì hà scrittu è cuncipitu u cuntrattu suciali. Stu spittaculu tocca u parcorsu iniziaticu di u filosofu cù i so quistioni d’omu maiò chì rispondini à u so sguardu zitillinu raprisintatu da una mariunetta…» Marjorie Nakache





Missa in scena|| Marjorie Nakache

Adattazioni || Xavier Marcheschi

Incù Sandrine Furrer, Martine Palmer, Xavier Marcheschi è Sonja Mazouz

Scinugrafia è mariunetti || Einat Landais

Rializazioni dicoru || Jérémie Legroux è Sébastien Baille

Rializazioni mariunetti è matiriali : Julia Diehl, Cerise Guyon è Einat Landais

Custumi || Nadia Rémond

Lumu || Hervé Janlin





Pruduzioni Kamel Ouarti / Studio de Stains

Cù u sustegnu di a Dirizzioni di l’Affari Culturali d’Île-de-France è di u Ministeru di a Cultura è di a Cumunicazioni ; a Cità di Stains, u Dipartimentu di Seine Saint-Denis, a Righjoni Île de France, l’Aghjenza Naziuanli di a cuesioni di i tarritorii,, a Spedidam, l’Adami.



+ « Un spittaculu d’una puesia è d’una intilligenza fascinanti » – La Terrasse – Catherine Robert





Urariu scularu / 2 ori è mezu

Ghjovi u 19 d’uttobri / 8 ori è mezu

Tariffa publicu ghjovanu















