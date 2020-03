Conseil municipal installation ce samedi à 10h00, à huis clos, au Palatinu En raison des mesures restrictives pour freiner la propagation du Covid-19 et dans un souci d'assurer la continuité du service public dans les meilleures conditions possibles, le conseil municipal sera installé ce samedi à 10h00, à huis clos, au Palatinu.







Suite à l'élection au premier tour du maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, le conseil municipal sera réuni au Palatinu. Celui-ci sera organisé à huis-clos afin que les élus respectent une distance entre eux d'1 mètre au minimum.Il s'agit d'assurer la continuité du service public dans les meilleures conditions possibles et de respecter le Code générale des collectivité territoriales (CGCT, art. L. 2121-7) , selon lequel " lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet".Le maire est élu par et au sein du conseil municipal, au scrutin secret et à la majorité absolue pour les deux premiers tours de scrutin, et à la majorité relative si un troisième tour est nécessaire (art. L2122-1 et L2122-4 CGCT).

réunion d’installation du conseil municipal 2103.pdf (314.46 Ko)



