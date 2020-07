Conseil municipal du 29 juin : ce qu’il faut retenir Ciò chì ci voli à ritena di u terzu cunsigliu municipali fattu, pà a prima volta, in visiocunfarenza

Pour cette 3e séance du Conseil municipal de la mandature, les élus se sont initiés à l’exercice démocratique à distance. Le contexte sanitaire a obligé l’assemblée délibérante à dématérialiser ce rendez-vous par visioconférence. Le public était invité à suivre les débats retransmis en direct live sur la chaîne Youtube de la Ville, « CitadAiacciuTV » et sur ses réseaux sociaux Facebook et twitter.



À l’ordre du jour, il était notamment question du vote des comptes administratifs 2019 et du débat d’orientation budgétaire, en vue de l’élaboration du budget primitif 2020.



La séance s’est ouverte sur les félicitations du maire, Laurent Marcangeli, adressées aux nouveaux élus de la République à la suite du second tour des élections municipales du dimanche 28 juin.





Ce qu’il faut retenir :

Etudes préalables à l’opération de l’ÉcoQuartier de la Miséricorde :



Le conseil municipal a donné son accord au lancement des études préalables à la réalisation de l’EcoQuartier de la Miséricorde. Le projet s’inscrit en lieu et place de l’hôpital de la Miséricorde, destiné à être transféré en 2021. L’opération a donc pour objectif de valoriser la future friche. Ces études comprennent notamment l’étude programmatique, l’étude de stationnement/mobilité et les études d’impact sur l’environnement.



Concertation

Une concertation préalable avec les Ajacciens aidera à définir le plan d’aménagement urbain. Pour répondre aux critères mis en place dans la définition d’un « ÉcoQuartier », un plan guide va être également réalisé sur le périmètre du projet d’aménagement global (PAPAG). Parking, infrastructures sportives, école, ascenseur urbain pour relier le cours Napoléon, voilà quelques pistes d’équipements structurants qui donneront une nouvelle vie à la Miséricorde.



Débat d’orientation budgétaire (DOB) exposé à l’assemblée municipal mais non soumis au vote :



Gel des taux des impôts directs locaux

Le vote des taux d’impôts locaux par le conseil municipal garantie une stabilisation des chiffres sur les années précédentes. Ils sont maintenus à 18,40% pour la taxe foncière bâtie et à 46,24% pour la taxe foncière non bâtie. Une ordonnance du 25 mars 2020 due à la crise sanitaire du Covid-19 a reporté ce vote au 3 juillet 2020 (au lieu du 30 avril). La réforme de la taxe d’habitation issue de la loi de finances de 2020 impose le gel des taux de la taxe d’habitation à la valeur de 2019.



Travaux d’agrandissement de la cantine de l’école primaire de Pietralba

Les élus ont approuvé le principe de travaux d’agrandissement de la cantine de l’école primaire de Pietralba. Ils s’élèvent 17 500 euros HT financé pour moitié par la CDC et la Ville. Ces travaux interviennent pour palier le manque de places de la cantine actuelle, du fait d’un accroissement important d’élèves fréquentant cette école. Un redimensionnement est envisagé pour permettre d’avoir une capacité d’accueil de 20 à 25 places supplémentaires sur les 96 places existantes. 40 à 50 repas supplémentaires vont ainsi pouvoir être distribués et remplacer le dispositif précédent qui obligeait des élèves à déjeuner dans d’autres établissements.

Pour permettre cette mise en œuvre, la salle des professeurs attenante, surdimensionnée, va être réduite. Les travaux consistent en la création d’une cloison, réalisation de faux plafonds, la création d’un passe-plat, la mise en place de nouveaux vidéoprojecteurs dans la salle des professeurs, climatisation, nouvel éclairage Led.



Restructuration de la section bébés du multi-accueil du parc Berthault

Gérée par la Ville d’Ajaccio, la crèche du Parc Berthault a ouvert ses portes en 1994. Afin d’améliorer la qualité d’accueil des 60 enfants qui la fréquente, la commune a décidé d’entreprendre des travaux d’entretien et de restructuration de l’espace de vie : espace de sommeil avec coin « cocooning », création d’une biberonnerie, nouvelle salle de vue avec un espace de change plus ergonomique … La totalité des travaux envisagés s’élèvent à 91 825 euros HT.



Attribution de récompenses aux projets portés par la Maison de Quartier Saint-Jean

Afin d’aider la Maison de quartier Saint-Jean à dérouler ses projets en faveur de la jeunesse, la Ville d’Ajaccio octroie des aides qui ont été votées lors de ce conseil du 29 juin 2020. La Maison de quartier Saint-Jean intervient comme un outil opérationnel de la « direction de la Jeunesse et Vie des quartiers », déployée en faveur de la politique des quartiers et de la Ville.

Avec pour objectif de développer le lien social et d’animer les quartiers, plusieurs projets ont vu le jour : la « Bourse au permis », les « Brigades vertes », les « 5 raisons de ne pas crack-er » et les« les paniers solidaires ». Ces dispositifs apportent un soutien financier aux populations les plus fragiles, par le biais de récompenses et d’aides. Ces crédits seront intégrés au budget primitif 2020.





Accueil Envoyer à un ami Imprimer