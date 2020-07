Conseil municipal du 20 juillet, en quelques points Le conseil municipal s'est réuni ce lundi 20 juillet dans le gymnase du Palatinu en raison des mesures sanitaires. 59 rapports ont été présentés, parmi eux l'approbation du budget primitif, l'état des lieux des actions municipales en matière de développement durable, la campagne de lutte contre le charançon rouge, le plan de surveillance allergène d'origine végétale dans les cours d'écoles, la programmation culturelle de l'Espace Diamant, les actions rayonnantes du Palais Fesch... L'ordre du jour a été dense, nous vous en proposons ici quelques points



Pour consulter l'ordre du jour complet c'est ICI



Développement durable

L'article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prescrit aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants d'élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable. L'état des lieux a été présenté au conseil municipal.

Le renouvellements de l'éclairage public dont l'objectif est de réduire les consommations en énergie a déjà permis de remplacer 1 273 points lumineux par des lanternes à led sur des secteurs prioritaires identifiés. Un gain d'énergie de 70 à 80% pourra ainsi réalisé grâce au schéma directeur. L'opération se poursuivra sur le cours Napoléon par l'aménagement du secteur de la préfecture. Les travaux d'aménagement de la traverse de Mezzavia débuteront également à l'automne 2020. La rénovation de l'éclairage public permettra de diminuer le halo lumineux urbain.

Économie énergétique

En2016, la Ville en partenariat avec l'Ademe et la CDC, a initié un audit énergétique sur un panel de bâtiments. Les premiers résultats mis en exergue prévoient une économie annuelle de 102 569€ HT et 256 tonnes de CO2 avec un temps de retour prévu entre 12 et 13 ans.

Suite à l’audit énergétique mené sur 33 bâtiments, la Ville envisage l’installation de panneaux photovoltaïque sur les toitures des bâtiments communaux : le Centre Technique municipal (CTM), le garage municipal, les groupes scolaires de Salines 6, Andria Fazi, Saint-Jean, les Cannes, Pietralba et le gymnase Michel Bozzi.

Suite à l'audit énergétique mené sur 33 bâtiments, la Ville envisage l'installation de panneaux photovoltaïque sur les toitures des bâtiments communaux : le Centre Technique municipal (CTM), le garage municipal, les groupes scolaires de Salines 6, Andria Fazi, Saint-Jean, les Cannes, Pietralba et le gymnase Michel Bozzi.

​​​La Ville pourrait ainsi auto consommer et auto produire sur ces bâtiments.

Ce choix permettra l'utilisation d'une source d'énergie inépuisable dont la Corse bénéficie plus que toutes les autres régions de France, le soleil.

Ces actions de relamping (modernisation de l'éclairage) ou d'extension ont été prises en compte dans le cadre de la convention de partenariat en faveur de l'efficacité énergétique entre la Ville et EDF. Ainsi, des primes pour aider le financement de ces actions ont été attribuées à la Ville à hauteur de 108 850€



Confort thermique

Améliorer la performance énergétique des établissements scolaires, une priorité. C'est pourquoi la collectivité a mis en place un important plan pluriannuel d'amélioration du confort thermique des établissement scolaires. Les travaux de climatisation (école de Pietralba et Jérôme Santarelli) et de pose de stores ont été réalisés cet été et prévus début septembre 2020 (Cannes, Salines 6, Pietralba, Simone Veil).

Un programme conséquent de renouvellement des chaudières a été engagé en 2019. Après le remplacement de la chaudière de l'école des Cannes aux vacances de Pâques, deux nouvelles écoles ont fait l'objet d'une modernisation de leur équipement thermique :

École Salines 6, équipée d'une nouvelle chaudière haute performance à condensation ;

École Saint-Jean : chaudière à bois pour alimenter le groupe scolaire.



École Saint-Jean : chaudière à bois pour alimenter le groupe scolaire.Ce choix énergétique permet une diminution des rejets de 110 tonnes de CO2 par an, représentant l'équivalent de près de 250 véhicules circulant dans la ville d'Ajaccio sur une année.

Des travaux ont également été entrepris dans les chaufferies des écoles de Pietralba, de la Résidence des Iles et du Loretto. Coût des travaux : 562 000€





Une cour un arbre

Plus d’ombres, plus de vert. Planter des arbres dans les cours d’écoles pour limiter les effets du réchauffement climatique c’est la démarche entreprise dans les cours d’école cette année. En plus de développer les plantations d’arbres d’ombrage, les revêtement de sol vont être modifié (les matériaux, les couleurs) afin d’éviter d’emmagasiner la chaleur.



Surveillance allergène végétale

Ajaccio a été choisie pour être pilote de la mise en oeuvre d'une étude sur les plantes allergènes dans les cours d'écoles. Cette opération de surveillance allergène en collaboration avec la Fredon dans le cadre du Plan Santé Environnemental déterminera le niveau d'exposition des écoles aux nuisances allergènes et toxiques végétale. Dans un premier temps, l'étude portera sur cinq écoles (Pietralba maternelle et primaire, Salines 6, Andria Fazi, Mezzavia). Participation de la Ville en tant que pilote du projet : 4 864 €.

Charançon rouge, la lutte continue Depuis 2015, la Ville d'Ajaccio lutte contre le charançon rouge du palmiers. L'opération pilotée par la Fredon de Corse obtient des résultats concluants. Une nouvelle campagne doit être mise en place afin de poursuivre la réduction de ce ravageur et de sauvegarder des espèces végétales emblématiques de la Ville.

Charançon rouge, la lutte continue Depuis 2015, la Ville d'Ajaccio lutte contre le charançon rouge du palmiers. L'opération pilotée par la Fredon de Corse obtient des résultats concluants. Une nouvelle campagne doit être mise en place afin de poursuivre la réduction de ce ravageur et de sauvegarder des espèces végétales emblématiques de la Ville.

20 000 charançons rouges ont été capturés en 2019 Coût de la campagne (estimation) : 24 150€

​Covid-19, aide aux professionnels Abattement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

Dans le droit fil des mesures immédiates d’allègement financer la Ville d’Ajaccio poursuit sa participation aux efforts de soutien économique aux entreprises touchées par la crise sanitaire. En supplément des mesures déjà déployées, le conseil municipal a voté l’abattement de 37 % du montant de la TLPE au titre de l’année 2020.



Port Charles Ornano

‪Les usagers exerçant une activité professionnelle à flot bénéficieront d’un abattement de 15% sur leurs redevances et les commerces impactés profiteront d’un dégrèvement de 2 mois sur leur loyer annuel.

Amélioration de l'habitat

En 2017 la Ville a approuvé une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du quartier des Cannes. 8 copropriétés sont concernées par ces subventions pour faire des travaux de rénovation.



Soutien aux associations

35 900€. C’est le montant de l’aide apportée aux associations locales du sport amateur

48 680€. C'est l'aide financière apportée aux associations du secteur sanitaire et social cette année.« La Fraternité du partage », « Ligue contre le cancer 2A », « Corsica Sida », « Association des paralysés de France », « Secours catholique », « Inseme » ... l

En 2017 la Ville a approuvé une convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) du quartier des Cannes. 8 copropriétés sont concernées par ces subventions pour faire des travaux de rénovation.

Culture Création d'un Prix inédit pour parler de l'art

Le Palais Fesch est l’un des rares Musées des Beaux-Arts en France à éditer ses propres ouvrages d’art depuis plus de deux décennies. Le conseil municipal a voté la création d’un « Prix du Livre d’art » en son sein d’envergure nationale et internationale. Le projet sera présidé par Pascale Thorel, présidente des éditeurs d'art et de beaux livres du syndicat national de l'édition. Philippe Costamagna en sera le vice-président ; Mychèle Leca, la secrétaire générale et Albert Dichy, directeur littéraire de l'Institut de la Mémoire de l'édition contemporaine en sera le conseil littéraire. Le jury sera composé des plus grands spécialistes du territoire.



Le Palais Fesch va exposer 10 ans d'acquisitions

10 ans d'acquisition et de restauration au Palais Fesch, c'est le thème l'exposition temporaire qui retracera les actions du musée depuis sa réouverture en 2010 après sa grande rénovation. En effet, plusieurs campagne de restaurations ont été réalisées, 14 tableaux font également leur retour dans les collections, dont Napoléon passant les Alpes et Madame Mère assise qui étaient placés dans le hall de la mairie. L'exposition propose de le présenter au public ainsi que les acquisitions (dons et achats effectués par la Ville d'Ajaccio). Soit des oeuvres les plus remarquables et les moins vues par le public.

Nouvelle dotation pour le musée napoléonien et le Palais Fesch musée des Beaux-Arts

Don d'un dessin intitulé La conversation par Charles Etienne Le Guay L'historien d'art et collectionneur new-yorkais, Jak Katalan, ajoute de nouveaux dons à celui qu'il a effectué en décembre dernier (Hortense de Beauharnais par Charles Etienne Le Guay)

Don de Christophe Janet d'un portrait peint du Roi de Rome (Photo ci-contre) par Robert Lefèvre. Rare représentation peinte du Roi de Rome à sa naissance.



Dons pour le département des peintres corses : un portrait du peintre Jean-Luc Multedo par Gabriel Castagnola pour exposition permanente dans le département des peintre corses du Palais Fesch



Achat d'une série de négatifs et photographies (photo ci-dessus) relatant des événements marquants de l'histoire ajaccienne par Lucien Aiqui : Mise en place du monument du Casone en 1938, inauguration du Casone le 15 août 1938, transfert des cendres du père de Napoléon en 1951, enterrement du prince Victor Napoléon en 1955. Montant : 1 500 €

Travaux de proximité Le programme des opérations pour l'amélioration du cadre de vie envisage un budget de 358 000 €HT.



Espaces verts

En partenariat avec la CDC, la Ville poursuivra les plantations d'espaces verts à l'automne prochain sur la rocade.

Montant : 130 155€HT



Voirie du Cannicciu

Une campagne de travaux annuels a débuté dans les deux cimetières municipaux. Les travaux présentés lors de ce conseil municipal concernent l'amélioration de la circulation piétonne dans les allées.

Montant : 47 845€HT



Aires de jeux

Transformation des aires de jeux ou de sport en front de mer, Pietralba

Création d'une aire de jeux ou de sport Route des Sanguinaires afin d'augmenter l'offre dans ce domaine dans un secteur peu équipé en la matière.

Montant : 180 000 €HT



Total : 358 000 €HT (CDC 40%/Ville60%)

