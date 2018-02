Conférence débat Non violence un équipement de vie, un outil pour le 21 ème siècle Cunfarenza di Ghjuvan Francescu Bernardini u 3 di frivaghju à 10 ori à a mediateca di i "jardins de l'Empereur"

Conférence en présence de Jean-François Bernardini artiste et président de l'afc-UMANI.

Entrée gratuite réservation conseillée au 04 95 53 40 49 ou mediatheque.empereur@ville-ajaccio.fr de 10h à 12h et de 13h30 à 18h00



Médiathèque des Jardins de l'Empereur immeuble Napoléon 20000 Ajaccio

