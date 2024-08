Concert de Sting jeudi 1er août : infos pratiques A l'occasion du concert de Sting ce jeudi 1er août au théâtre de verdure du Casone, en clôture du Aiò Festival, la Ville d'Ajaccio met en place un dispositif exceptionnel adapté à cet événement.



Les Horaires Théâtre de verdure du Casone



Ouverture des grilles : 19h

Première partie : 20h30

Concert de Sting : 21h15



Circulation et stationnement Ce jeudi 1er août à partir du 15h30 et ce jusqu'à vendredi 03h00 du matin :



La circulation des piétons et des véhicules est interdite avenue Nicolas Pietri portion comprise entre la rue du commandant Benielli et l'intersection du boulevard Mme Mère.



Par ailleur, par mesure de sécurité, une zone « tampon » de quinze mètres sera aménagée autour du Casone.



Dès lors que l'organisation de l'événement le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l'absence d'activité.

Parking place Miot Afin de faciliter votre stationnement, la Ville d'Ajaccio met en place un parking supplémentaire au niveau du terre-plein de la place Miot, accessible tout au long de la journée du jeudi 1er août.

Navette Misericorde Le parking de la Miséricorde et ses 200 places sont disponible



Le dernier départ de la navette aura lieu à 23h50.

Navette Maritime La CAPA met en place une navette maritime supplémentaire au départ d'Ajaccio en direction de Porticcio à minuit 15 (00 :15).

L'occasion de profiter du concert en toute quiétude et sans souci !

Découvrez les autres départs de la navette maritime ici https://www.ca-ajaccien.corsica/muvimare/ Découvrez les autres départs de la navette maritime ici

