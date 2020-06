Communiqué de presse : Assassinat de M. Jacques Baranovsky Cumunicatu di stampa dopu à l'assassiniu di Jacques Baranovsky, impiegatu di a Cità d'Aiacciu

Un tireur masqué a fait un mort et un blessé par balles ce dimanche soir, dans une brasserie d'Ajaccio. La victime qui a malheureusement succombé à ses blessures, est M. Jacques Baranovsky, un agent de la Ville d’Ajaccio affecté à la propreté urbaine.



M. le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli



« C’est avec stupéfaction et une profonde tristesse que j’ai appris le décès de M. Jacques Baranovsky, lâchement assassiné hier soir, dans des circonstances particulièrement violentes.



Mes pensées vont à la famille de Jacques, qui était père de famille. Je m’associe à leur peine et tiens à leur adresser mes plus sincères condoléances. J’ai une pensée particulière pour Mme Marie-Thérèse Baranovsky, sa mère, qui fut également une employée municipale très engagée.



Je n’oublie pas les personnes blessées dans cette fusillade, à qui je souhaite un prompt rétablissement et de se remettre du terrible traumatisme qu’elles viennent de vivre.



Jacques Baranovsky était une personne appréciée de tous. Toujours très sérieux dans son travail, il est entré à la Direction des Sports en octobre 2002, mobilisé comme Gardien d’école en 2005 et enfin Responsable des équipes polyvalentes d’interventions urbaines, avant d’être nommé chef de secteur à Mezzavia.



Ses collègues de la Propreté Urbaine se sont retirés aujourd’hui, en signe de soutien à sa famille et à ses proches. Tous s’accordent à dire qu’il était une personne particulièrement sympathique et bienveillante. J’ai moi-même eu de nombreuses occasions de le côtoyer, toujours avec grand plaisir. Je m’adresse également à ses collègues et amis, qui sont évidemment sous le choc : une cellule psychologique sera mise en place dès demain, pour les agents qui en ressentiraient le besoin.



Jacques aurait célébré ses 40 ans en septembre. S’il est encore trop tôt pour pouvoir livrer des conclusions, je sais que tout est mis en oeuvre pour faire la lumière sur cet ignoble meurtre.



Je condamne avec fermeté cet acte inqualifiable et souhaite de tout cœur que les auteurs soient retrouvés et jugés avec la plus grande sévérité. »

