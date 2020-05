Commerce de proximité, trouver les services mis en place La Ville d'Ajaccio, la chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre d'agriculture proposent aux professionnels de bénéficier d'outils d'informations sur leurs activités. Géolocalisation, informations sur le mode de vente... facilitent les achats du consommateur en cette période de confinement







Pour geolocaliser les commerces Pendant le confinement et même après vous trouverez ici une carte pour trouver les commerces et leurs services en cliquant ICI

LIVRAISON, DRIVE... COMMERÇANTS FAITES CONNAÎTRE VOS SERVICES La direction municipale du commerce et de l'artisanat propose aux commerçants qui le souhaitent de faire connaître leur service de livraison ou de drive mis en place en cette période de confinement

Vous êtes commerçants et vous avez mis en place un service de livraison ou de drive sur l'ensemble de la commune d'Ajaccio pour faciliter les achats en cette période de confinement. Pour vous faire connaître davantage la direction municipale du commerce et de l'artisanat vous propose de vous déclarer. Une liste des commerçants sera ensuite diffusée et régulièrement alimentée sur le site de la Ville www.ajaccio.fr et sur ses réseaux sociaux.



Pour cela il suffit de communiquer les informations utiles pour une bonne information. Nom de l'enseigne, les coordonnées téléphoniques actives, un mail éventuellement, les services proposés (livraison, drive...), les jours et les horaires d'ouverture.



Pour contacter la direction du commerce et de l'artisanat : e-mail : commerce@ville-ajaccio.fr

Permanence téléphonique : 04 95 51 78 65

Commerces et services LOCAPLUS AJACCIO

Mise en place d’un service de drive à l'entrée du magasin pour les clients. Par ce biais, traitement des demandes d'achats, de locations et SAV. Du lundi au vendredi : 7h-12h et 14h-17h30 - tél : 04 95 10 10 63



Service location :

loc.locaplus@orange.fr

Service commercial :

secretariatcommercial.locaplus@orange.fr

Service atelier SAV :

atelier.locaplus@orange.fr

Facebook :

https://www.facebook.com/locaplusajaccio20





CARREFOUR FINOSELLO

Service drive et livraison

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h00.

Dimanche de 8h30 à 12h30.





FLEURISTE INFINIE NATURE AJACCIO

Envie de faire ou se faire plaisir et mettre un peu de couleurs dans votre confinement ? Contactez-les !

Livraison offerte + accueil V.I.P de 15h à 17h pour respecter les gestes barrières.

De nombreuses fleurs, bouquets, plantes et créations florales en végétaux stabilisés sont disponibles :

- envoi de photos des produits en stock : fleurs disponibles, bouquets, plantes et végétaux stabilisés.

- créations sur mesure possible pour composition de plantes ou végétaux stabilisés.

- paiement à distance sécurisé par CB

- respect des gestes barrières

Du lundi au samedi

Commande par téléphone, mail, site internet, Facebook, Instagram

1 avenue du président Kennedy Ajaccio

04.95.21.27.20

06.14.64.16.29

infininaturedv@gmail.com





L'ATELIER OH LA MAIN

Atelier de poterie, atelier de céramique. Vente d’objets céramiques en mode drive.

Le paiement peut se faire en CB sans contact, par virement ou via Stripe (paiement par CB en ligne).

Le drive est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Les clients ne rentrent pas dans l’atelier. Les produits sont présentés à distance à travers une vitre pour faciliter le choix. Conditions sanitaires respectées lors de la manipulation des objets.



Stéphanie Penven

Atelier de poterie & Loisirs créatifs

15 rue du Docteur del Pellegrino

Tél. 06 32 97 70 67

E-mail :

Site :

FB :



SHOES

Le magasin de chaussures est en mode drive lundi et mardi de 15h à 17h

(Horaires modifiables pour les semaines à venir ... )



Avenue du 1er Consul

Tél. 04 95 21 01 05

E-mail : shoessalamandre@gmail.com





AJACCIO ELECTROMENAGER

Service drive et livraison

04.95.24.42.67 ou sur emc2a@orange.fr





A PERLA RARA

Premier centre esthétique spécialisé dans la peau et ses traitements. Des soins du visage sur mesure et haute efficacité. Diagnostics à distance ainsi que livraison ou envoi des produits.

www.aperlarara.com

04 95 20 22 45

reception@aperlarara.com





LA TRATTORIA



Vente de plats à emporter, traiteur italien, épicerie italienne



Antipasti, pâtes, risotto, plats cuisinés, desserts, vins, produits d’épicerie italienne…



La Trattoria

30 cours Grandval

Commandes au 04 95 76 30 71

Horaires d’ouverture du mardi au samedi

Uniquement le soir de 18h à 22h



Possibilité de commande en ligne via la plateforme Tastycloud

Le lien est le suivant :



Carte disponible également sur Facebook et Instagram









INSTITUT MADEMOISELLE

Institut de beauté. Mise en place d’un site internet avec achat de produits avec drive et de bons cadeaux.

www.institutmademoiselleisemerie.fr

8 rue Francois Pietri

0624015536

Isemerie Gardez



MAISON FERRERO

Service de livraison sur Ajaccio gratuit, drive sans descendre de la voiture, boutique ouverte avec distanciation et gestes barrières. Ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 a 12h30



Dominique Ferrero

Maison Ferrero

4, boulevard Madame Mère

0495213075

www.maisonferrero.com

maisonferrero@gmail.com



UMI SUSHI



Ventes à emporter et livraisons uniquement le soir

Les clients peuvent commander sur le site en livraison ou emporter toute la journée avec un paiement en ligne (PayPal ou CB) et choisir leur créneau.

Ou bien par téléphone à partir de 18h.

www.umi-sushi.fr

04 95 73 09 51

Mardi au Dimanche

17h30 à 22h





Jouéclub Mezzavia

Service drive à nouveau actif pour le point de vente à Mezzavia.

Il est accessible depuis le site Joueclub.fr en choisissant le magasin de retrait Mezzavia. Les retraits s’effectuent devant l’entrée du magasin dans le respect des règles sanitaires. Les clients peuvent passer commande en ligne.

Nous avons limité les retraits à 3 jours par semaine.

Lundi, mercredi et samedi entre 14h30 et 16h00.

www.joueclub.fr/mezzavia.html

0495208518

joueclubmezzavia.drive@orange.fr



Restaurant LE GRILL

Livraison et à emporter

Port Charles ORNANO

Ouvert 7/7 de 12h00 14h30. Ainsi que le soir de 19h à 22h30.









L'outil de géolocalisation proposé par la CCIT "Compru Qui" La chambre de commerce et d'industrie territoriale de corse (CCIT) met gratuitement à disposition de ses ressortissants un outil de géolocalisation permettant de référencer les commerces en activité. Les commerces recensés seront alors visualisables à partir d’une cartographie qui permet, en quelques clics, de trouver les commerçants à proximité de son domicile par secteur d’activité.



Votre point de vente est ouvert ?

Vous avez adapté vos horaires d’ouverture ?

Vous assurez des livraisons ?

Faites-le savoir grâce à notre outil de géolocalisation.



La CCIT souhaite ainsi permettre aux commerces de proximité pouvant ouvrir dans le cadre des règles de confinement d’être visibles et accessibles à leur clientèle tout en facilitant le quotidien des habitants de nos territoires en leur proposant un outil unique pour trouver toutes les informations qu’ils cherchent.



En quelques clics, le moteur de recherche permet à vos clients d’identifier les commerçants de proximité en activité, par catégories (alimentation, santé, tabac-presse, dépannage, aide à la personnes…) leurs horaires d’ouverture, et les éventuels services de livraison ou point de collecte mis en place.





Votre commerce est ouvert ? Vous souhaitez l'enregistrer ? Rendez-vous sur :

https://tools.ccimp.com/covid-ajouter-commerce-2b/



Pour que la géolocalisation soit la plus précise possible, veillez à renseigner l’adresse complète de votre point de vente. (Numéro de rue, nom de la voie, code postal, commune).

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter :



Agriculteurs producteurs faites-vous connaître, "Mangeons corse" La chambre d'agriculture de Corse a mis en place une plateforme de référencement des producteurs agricoles, une carte qui indique les infos pratiques afin de développer les relations commerciales. Le retour vers des achats de proximité, vers nos producteurs locaux se multiplie.

Commande par téléphone ou par mail, vente à la ferme tous les jours ou livraison... la plateforme de géolocalisation des producteurs permet non seulement de se faire connaître davantage mais aussi de pouvoir proposer un mode de vente qui pourrait bien faire naître des habitudes pérennes en faveur de la consommation en circuit court. La crise sanitaire actuelle bouleverse nos habitudes. Elle aura des répercussions économiques sur l'ensemble du tissu productif insulaire. Aujourd'hui, chacun réorganise son quotidien, nos modes de vies et de consommation évoluent.



"Le retour vers des achats de proximité, vers nos producteurs locaux se multiplie. Ces actes simples qui apparaissent comme des évidences que nous avions un peu mises de côté devront perdurer", souligne la chambre régionale d'agriculture de Corse qui met en place une plateforme de référencement avec géolocalisation pour l'ensemble des producteurs de la région via son site internet



Comment s'inscrire



Les producteurs peuvent s'inscrire sur le site https://corse.chambres-agriculture.fr/mangeonscorse.

Et ils sont invités à se faire connaître auprès de leur chambre d'agriculture via le formulaire en ligne :

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RÈGLEMENT SUR LA FRÉQUENTATION DES COMMERCES Arrêté préfectoral réglementation de fréquentatio... (767.3 Ko)



