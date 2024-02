Commémoration d'hommage au préfet Claude Erignac, règlementation de la circulation Par via di l'umaghju fattu à u prifetta Erignac, a circulazioni è u staziunamentu sarani rigulamintati à partasi da u 5 di frivaghju

Dans le cadre de la cérémonie d'hommage au Préfet Claude Erignac la circulation et le stationnement seront règlementés à compter du 5 février et ce jusqu'au 6 février.



La circulation est interdite, à compter du 06 février 2024 à partir de 10h00 et ce jusqu’à la fin de la cérémonie, dans les voies ci-après :

- Avenue Colonel Colonna d’Ornano (portion comprise entre le Cours Napoléon et le boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli).

- Rue Hyacinthe Campiglia (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano)

- Rue Michel Bozzi (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’Avenue Colonel Colonna d’Ornano)



Au regard des éléments ci-avant, la déviation de la circulation est organisée de la manière suivante :

- Les véhicules voulant emprunter l’avenue Colonel Colonna d’Ornano, sont déviés vers le Cours Napoléon.

- Les véhicules voulant emprunter la rue Michel Bozzi, sont déviés vers la rue Sainte-Lucie



Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, le 05 février 2024 à partir de 20h00 et ce jusqu’à la fin de la cérémonie, à l’exception de ceux de des intervenants, dans les voies ci-après :

- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Docteur Pellegrino et la rue Sainte Lucie)

- Avenue Colonel Colonna d’Ornano (portion comprise entre le Cours Napoléon et le boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli)

- Rue Hyacinthe Campiglia (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano)

- Rue Michel Bozzi (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’Avenue Colonel Colonna d’Ornano).

Dès lors que l’organisation de la cérémonie le rend possible, la circulation est rétablie sur les voies en l’absence d’activité.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal en téléchargement. 2024-VOIRIE-0103 A-C VILLE CEREMONIE COMMEMORATION PREFET C.ERIGNAC.pdf (1.17 Mo)



