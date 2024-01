Clap de fin pour la campagne de végétalisation du cours Napoléon

Cette opération a été supervisée par la direction de l’Environnement, du végétal et du littoral de la Ville d’Ajaccio et mise en œuvre par l’entreprise Ile Verte, chargée de fournir la municipalité en essences et d’en assurer la plantation.



Parmi ces essences, choisies pour leur robustesse face aux maladies parasitaires et leur bonne acclimatation au réchauffement climatique : le camphrier (cinnanomum camphora) , le magnolia (magnolia soulangeana), magnolia Kobus, magnolia Grandiflora, l’arbre bouteille (Brachychiton discolor) et l’érable à feuille de frêne (acer negundo flamingo).



Dans le droit fil de l’ambition affichée par la municipalité, consistant à augmenter de 40% la place du végétal le long de l’artère principale du centre-ville, ce sont au total près de 120 arbres d’alignement qui y ont été plantés depuis deux ans.