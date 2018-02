Cérémonie d'hommage à Claude Erignac en présence du président de la république Restriction de stationnement et de circulation En raison de la visite présidentielle du mardi 6 février à l'occasion de la cérémonie d'hommage à Claude Erignac, la circulation et le stationnement seront règlementés.

retrouvez toutes ces informations dans cet article.



Programme de la cérémonie Mardi 6 février à avenue Colonel Colonna d’Ornano Cérémonie d’hommage au Préfet Claude Erignac 10h30 : Début de la cérémonie d’hommage - Allocution de M. le Préfet de Corse

- Dépôt de gerbes

- Sonnerie au Morts

- Minute de silence Marseillaise

11h30 : fin de la cérémonie



Retrouvez toutes les informations concernant la circulation et le stationnement en consultant l'arrêté municipal disponible en téléchargement ci dessous. Arrêté circulation commemoration 0... (74.14 Ko)

Arrêté stationnement (74.36 Ko)



stationnement Le stationnement sera interdit du lundi 5 février à partir de 14h au mardi 6 février jusqu'à la fin de la cérémonie :

COURS NAPOLEON Portion comprise entre l’avenue du Président Kennedy et l’Avenue Béverini Vico de part et d’autre de la chaussée

BOULEVARD DOMINIQUE PAOLI

Portion comprise entre l’Avenue Colonel Colonna d’Ornano et la rue du Docteur Del Pellegrino



AVENUE COLONEL COLONNA D’ORNANO Portion comprise entre le cours Napoléon et le boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli

AVENUE COLONEL COLONNA D’ORNANO

Portion comprise entre le n°08 et le n°12 sur sept emplacements



IMPASSE SANS NOM

Au droit de La place Préfet Claude Erignac



RUE HYACINTE CAMPIGLIA

Portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano



RUE MICHEL BOZZI

Portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano



RUE SAINTE LUCIE

Dans sa totalité



BOULEVARD JEROME ET BARTHELEMY MAGLIOLI

Portion comprise entre l’Avenue Colonel Colonna d’Ornano et la rue Sainte Lucie Le mardi 06 février 2018 à partir de 06h00 et, ce, jusqu’à la fin de la cérémonie dans les artères ci-après :

COURS NAPOLEON Portion comprise entre le n°06 et le n°12



RUE LOUIS FREDIANI



RUE GENERAL CAMPI

Portion comprise entre la rue du Général Fiorella et la rue Sergent Casalonga



BOULEVARD ROI JEROME

Portion comprise entre le passage Bonino et l’avenue Antoine Sérafini de part et d’autre de la chaussée



AVENUE ANTOINE SERAFINI

Portion comprise entre le Quai de la République et l’Avenue du 1er Consul sens montant des deux cotés



QUAI DE LA REPUBLIQUE

Circulation La circulation sera interdite et déviée Mardi 6 février à partir de 5h30 et ce jusqu'à la fin de la cérémonie



CIRCULATION INTERDITE



COURS NAPOLEON

Portion comprise entre l’avenue du Président Kennedy et l’avenue Beverini Vico



AVENUE COLONEL COLONNA D’ORNANO Portion comprise entre le boulevard Dominique Paoli et le Cours Napoléon

AVENUE COLONEL COLONNA D’ORNANO Portion comprise entre la rue Conventionnel Christophe Salicetti et le boulevard Dominique Paoli – sens descendant RUE DOCTEUR FRANCOIS DEL PELLEGRINO Portion comprise entre le boulevard Dominique Paoli et le Cours Napoléon BOULEVARD DOMINIQUE PAOLI Portion comprise entre la rue Docteur François Del Pellegrino et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano BOULEVARD JEROME ET BARTHELEMY MAGLIOLI Portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano

RUE HYACINTE CAMPIGLIA Portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano



RUE MICHEL BOZZI Portion comprise entre l’avenue Beverini Vico et l’avenue Colonel Colonna d’Ornano RUE SAINTE LUCIE

Des déviations de la circulation seront mises en place afin d’inviter les usagers à ne pas utiliser les artères désignées ci-avant.

Le mardi 06 février 2018 à partir de 10h30 et, ce, jusqu’à la fin de l’évènement, la circulation sera réglementée comme suit dans les artères ci-après :

CIRCULATION INTERDITE COURS NAPOLEON Portion comprise entre la rue Louis Frediani et l’avenue du Premier Consul

RUE SERGENT CASALONGA

RUE GENERAL CAMPI



RUE GENERAL FIORELLA



RUE MAGLIONI



RUE STEPHANOPOLI RUE EMMANUEL ARENE Portion comprise entre la rue Stephanopoli et l’avenue du Premier Consul RUE CARDINAL FESCH Portion comprise entre la rue Stephanopoli et l’avenue du Premier Consul BOULEVARD ROI JEROME Portion comprise entre la rue François Corbellini et l’avenue Antoine Serafini AVENUE ANTOINE SERAFINI Portion comprise entre le Quai de la République et l’avenue du Premier Consul – sens montant (côté Hôtel de Ville)

AVENUE DU PREMIER CONSUL





Des déviations de la circulation seront mises en place afin d’inviter les usagers à ne pas utiliser les artères désignées ci-avant.





Le mardi 06 février 2018 à partir de 10h30 et, ce, jusqu’à la fin de l’évènement, la circulation sera réglementée comme suit dans l’artère ci-après :



CIRCULATION STOPPEE AU PASSAGE DU CONVOI

COURS NAPOLEON Portion comprise entre l’avenue Beverini Vico et la rue Louis Frediani

Le mardi 06 février 2018 à partir de 10h30 et, ce, jusqu’à la fin de l’évènement, la circulation sera réglementée comme suit dans l’artère ci-après :



Itinéraire recommandé Pour faciliter vos déplacements choisissez les hauteurs de ville par l'avenue Kennedy

Services Mairie d'Ajaccio Les services CNI Passeport ainsi que l’accueil situés à l'entrée de l’hôtel de ville d'Ajaccio seront fermés de 8h à 14h.

Marché Place Foch Le marché situé place Foch sera maintenu

