COVID 19, LES CAF METTENT UN CENTRE DE LOISIRS EN LIGNE A DISPOSITION DES FAMILLES VIA LE SITE MONENFANT.FR







Découvrez chaque jour une sélection d’activités variées pour occuper vos enfants ou composez leurs journées à la carte, en puisant des idées dans les différentes catégories thématiques. Des conseils et ressources vous sont également proposés pour vous aider à gérer au mieux cette période de confinement en famille.

Lien:



En cette période de confinement, vos enfants ne peuvent pas aller à l’accueil de loisirs, c’est donc l’accueil de loisirs qui vient à eux !Découvrez chaque jour une sélection d’activités variées pour occuper vos enfants ou composez leurs journées à la carte, en puisant des idées dans les différentes catégories thématiques. Des conseils et ressources vous sont également proposés pour vous aider à gérer au mieux cette période de confinement en famille.Lien: https://monenfant.fr/ Communiqué de presse centre de loisirs en ligne à disposition des familles sur monenfant.fr.pdf (97.87 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer