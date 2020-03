COVID-19 : LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES Suite à la publication de l’arrêté préfectoral qui prescrit la fermeture des établissements scolaires d’Ajaccio pendant 14 jours en raison de l'épidémie de Covid-19, les crèches et les écoles de la Ville d’Ajaccio resteront fermées pendant 14 jours, à compter du lundi 9 mars 2020.





Établissements communaux concernés

- les crèches ;

- les écoles maternelles ;

- les écoles primaires.



Autres infrastructures municipales / intercommunales

Le maire réunira lundi 9 mars 2020 un « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) » extraordinaire afin d’étudier et mettre en place des mesures de protection supplémentaires pour les agents qui travaillent dans les services accueillant du public.



Rappel des gestes barrières

Face au Coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle

de votre entourage :

- Se laver les mains très régulièrement ;

- Tousser ou éternuer dans son coude ;

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;

- Utiliser des mouchoirs à usage unique ;

- Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale).



Restez informés

Le site internet du Gouvernement présente les mesures prises sur le territoire national pour faire face au Coronavirus.



